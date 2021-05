Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am vorletzten Bundesliga-Spieltag erwartet Hertha BSC heute den 1. FC Köln. Goal zeigt, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Bundesliga stehen am heutigen Samstag sieben Partien des 33. und somit vorletzten Spieltags auf dem Programm. Unter anderem kommt es zum Abstiegskracher zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln. Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Hertha BSC hat sich nach der unfreiwilligen Quarantäne-Zwangspause mit acht gewonnenen Punkten aus den vergangenen vier Spielen im Bundesliga-Abstiegskampf in eine gute Ausgangsposition gebracht. Die Berliner rückten mit 34 Punkten auf Platz 13 vor. Damit liegen sie einen Punkt vor dem FC Augsburg (14.), drei vor Werder Bremen (15.) und Arminia Bielefeld (16.) und fünf vor dem heutigen Gegner, dem 1. FC Köln (17.).

Dieser verpasste es am vergangenen Sonntag, weiter zu punkten. Nach dem wichtigen Sieg beim FC Augsburg in der Vorwoche unterlag Köln dem SC Freiburg klar mit 1:4.

Mit Spannung werden Hertha BSC und der 1. FC Köln auch das Parallelspiel der beiden anderen Abstiegskandidaten FC Augsburg und Werder Bremen verfolgen. Sind diese beide Spiel vorbei, könnte der zweite Absteiger neben Schalke 04 feststehen - oder alles im Tabellenkeller noch näher zusammenliegen.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Begegnung Hertha BSC - 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 33. Spieltag Datum Samstag, 15. Mai, 15.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Die Live-Übertragungsrechte der Bundesliga liegen in der Saison 2020/21 beim ZDF, dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Gemäß den Vereinbarungen ist das heutige Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln nicht live im Free-TV zu verfolgen.

Die Rechte an allen Samstagsspielen mit Anpfiff um 15.30 Uhr liegen bei Sky. Der Unterföhringer Bezahlsender zeigt dementsprechend heute exklusiv Hertha BSC gegen Köln live im Pay-TV.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute live im TV: Sky

Hertha BSC gegen den 1. FC Köln ist heute auf den Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen. Kommentator der Partie ist Martin Groß. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) könnt Ihr Hertha BSC gegen Köln auch als Teil der Konferenz verfolgen.

Voraussetzung, sich das Spiel ansehen zu können, ist ein Abo. Wie man sich ein solches zulegen kann und welche unterschiedlichen Abos es gibt, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sky bietet zu allen Bundesligaspielen die Möglichkeit, sich das jeweilige Spiel auch im LIVE-STREAM anzusehen. Wer das machen möchte, dem stehen zwei Alternativen offen - nämlich Sky Go und Sky Ticket. Für beide Apps gibt es einen kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist für Sky-Abonnenten im Vertrag bereits inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App downloaden und Euch dann mit Euren Zugangsdaten anmelden. Dann steht Euch Sky Go zur Verfügung.

Hier könnt Ihr die App downloaden:

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Für Kurzentschlossene ist das Sky Ticket eine gute Alternative - und auch, wenn Ihr keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen wollt. Ein Sky Ticket ist ab einem Betrag von 9,99 Euro pro Monat zu buchen. In diesem Preis ist aber nur die Bundesliga-Konferenz freigeschaltet, für alle Einzelspiele der Bundesliga werden im "Supersport Monat" 29,99 Euro fällig. Ein weiterer Vorteil: Sky Ticket kann jederzeit wieder gekündigt werden. Hier gibt es Informationen zu Sky Ticket.

Hier könnt Ihr die App downloaden:

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Welche Startformationen schicken die beiden Trainer Pal Dardai (Hertha BSC) und Friedhelm Funkel (1. FC Köln) auf den Rasen des Olympiastadions? Das werden wir etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahren. Sobald die Aufstellungen offiziell sind, zeigen wir sie Euch an dieser Stelle.

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Goal bietet die Lösung

Goal ist mit einem umfangreichen und zudem kostenlosen LIVE-TICKER ganz nah dran am Geschehen in Berlin. In diesem werdet Ihr auch mit interessanten Statistiken und der stets aktuellen Bundesligatabelle versorgt.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Hertha BSC vs. 1. FC Köln

Hertha BSC vs. 1. FC Köln heute: Die Highlights auf DAZN

Die Höhepunkte der Partie zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln gibt es bereits 40 Minuten nach Spielende auf DAZN zu sehen.

Daneben zeigt DAZN ausgewählte Partien der Bundesliga und der Champions League sowie aus den europäischen Top-Ligen. Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Das gibt es im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick