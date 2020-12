Hertha BSC vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - die Übertragung der Bundesliga heute live

Am Freitag treffen die zwei Berliner Mannschaften Hertha und Union aufeinander. Alle Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

Ambrodelt es in Berlin, dann findet das Duell Hertha BSC vs. Union Berlin statt. Gespielt wird im

kann im kommenden Derby nicht auf die Unterstützung der Fans hoffen, wie noch im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im Olympiastadion, welches mit 4:0 für Hertha endete. In den letzten acht Bundesligaspielen konnte Hertha nur einmal gewinnen, das war gegen den FC Augsburg. Hertha steht aktuell auf Platz 13 der Tabelle.

geht als Favorit in das Derby, immerhin hat das Team von Trainer Urs Fischer doppelt so viele Punkte auf dem Konto. Union spielt mit Platz sechs sogar um die Teilnahme in der mit. Seit neun Spielen ist das Team nicht mehr besiegt worden. Unions letzter Auftritt in der Liga gegen Eintracht Frankfurt endete mit einem 3:3-Unentschieden.

Wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal. Am Ende haben wir außerdem die Aufstellungen für Euch parat.

am Freitag - Hertha BSC gegen Union Berlin heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin Wettbewerb Bundesliga, 10 Spieltag Datum Freitag, 04. Dezember 2020 Anstoß 20.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Bundesliga am Freitag - Hertha BSC gegen Union Berlin heute live: Die Übertragung der Bundesliga

Besser könnte es für Fußballfans kaum laufen, der 10. Spieltag der Bundesliga wird eingeläutet mit einem Derby. Möchtet Ihr das Spiel am Freitag sehen, dann habt Ihr nur eine Möglichkeit. Die Übertagung am Freitag ist nämlich in festen Händen von DAZN. Hier seht Ihr das ganze Spiel live und in voller Länge.

Bundesliga am Freitag - Hertha BSC gegen Union Berlin heute live: Das ist der LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN ist ein Streaminganbieter aus München, der pro Jahr mehrere Tausend Live-Events zeigt. Dazu gehört auch das Bundesligaspiel am Freitag. Der LIVE-STREAM der Partie beginnt bereits um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Begleiten werden Euch Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

Um den LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen, müsst Ihr Euch auf der Plattform einloggen. Mehr Informationen dazu findet Ihr in den nächsten Abschnitten.

Bundesliga am Freitag - Hertha BSC gegen Union Berlin heute live: So seht Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM

Möchtet Ihr das Stadtderby aus Berlin live sehen, müsst Ihr Euch auf DAZN einloggen. Das geht entweder auf einem Smart-TV, Laptop, Smartphone oder einem anderen internetfähigen Gerät.

Solltet Ihr noch keine Zugangsdaten haben, dann gelingt die Registrierung besonders schnell und einfach auf der DAZN-Homepage. So startet Ihr auch gleich mit dem Gratismonat durch und könnt das volle Angebot kostenlos testen. Ganze 30 Tage lang könnt Ihr alle sehen, was das Programm auf DAZN hergibt.

Hertha BSC gegen Union Berlin – mit dem Gratismonat auf DAZN kostenlos sehen!

Anschließend könnt Ihr mit einem Abonnement fortfahren und munter weiterstreamen. Das Monatsabonnement bekommt Ihr für 11,99 Euro, wohingegen das Jahresabonnement bereits für 119,99 Euro zu haben ist. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr hier.

Bundesliga am Freitag - Hertha BSC gegen Union Berlin heute live: Die Highlights auf DAZN

Die Highlights auf DAZN sind Eure Garantie auch nach Ende der Partie alle Tore und sehenswerten Szenen nicht zu verpassen. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff einer Partie könnt Ihr in der Zusammenfassung die Höhepunkte auf Abruf sehen. Das gilt nicht nur für das Spiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin, sondern für alle Spiele der Bundesliga, , , und . Die und Europa League sind ebenfalls im Programm von DAZN enthalten.

Seid Ihr bereits DAZN-Mitglied, könnt Ihr die Highlights einfach auf der Plattform finden und auswählen, ganz ohne Zusatzkosten.



Bundesliga am Freitag - Hertha BSC gegen Union Berlin heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine Zeit das Spiel im LIVE-STREAM oder TV zu verfolgen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr trotzdem am Ball bleiben und das wichtigste der Partie auf Eurem Smartphone oder PC nachlesen. Im LIVE-TICKER findet Ihr alle Tore sowie zusätzlich Statistiken und Analysen.

Zum kostenlosen Angebot von Goal geht es hier lang – reinklicken lohnt sich!

Bundesliga am Freitag - Hertha BSC gegen Union Berlin heute live: Die Aufstellungen

Sobald bekannt ist, wer heute auf dem Platz stehen wird, findet Ihr hier die Aufstellungen von Hertha BSC und Union Berlin.