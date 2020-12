Hertha BSC vs. Union Berlin kostenlos im Livestream: Der DAZN-Probemonat

Berlin lädt zum Derby ein und Ihr könnt live und sogar kostenlos zusehen! Goal erklärt Euch, wie Ihr den Livestream abrufen könnt.

Das Highlight aller Berliner Fans steht heute Abend zum Auftakt des 10. -Spieltags an - trifft auf den 1. FC um 20.30 Uhr im Olympiastadion. Fans sind dort keine erlaubt, aber Ihr könnt dennoch kostenlos zusehen!

Die beiden Teams treffen erst zum siebten Mal direkt aufeinander. Die Bilanz ist dabei ausgeglichen: Bisher gab es zwei Siege der Hertha, zwei Unentschieden und zwei Union-Siege.

In der aktuellen Tabelle sind sich die Mannschaften jedoch nicht so ähnlich. Während Union auf einem Europa-League-Platz steht (6.), rangiert die Hertha im unteren Drittel auf Platz 13.

Das Derby am Freitagabend bietet beste Unterhaltung für alle Fußballfans! Mit dem Livestream und dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr sogar kostenlos zuschauen. Hier findet Ihr alle Infos dazu.

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin im Livestream: Die Daten zum Spiel

Duell Hertha BSC - 1. FC Union Berlin Datum Freitag, 4. Dezember, 20.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin im kostenlosen Livestream: So läuft das Freitagsspiel auf DAZN

Freitagsspiele werden in dieser Saison live und in voller Länge bei DAZN übertragen. Die Streaming-Plattform konnte sich die exklusiven Übertragungsrechte sichern und präsentiert Hertha gegen Union heute Abend im Livestream.

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin im Livestream sehen - so funktioniert's

DAZN geht pünktlich um 20.15 Uhr auf Sendung und stimmt eine Viertelstunde vor Anpfiff auf das Duell ein. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch führen Euch durch den Abend.

Den Livestream könnt Ihr auf sämtlichen mobilen Geräten abrufen. Mithilfe der kostenlosen DAZN-App empfangt Ihr Hertha gegen Union am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder über den Browser am PC und Laptop.

Voraussetzung hierfür ist jedoch das DAZN-Abonnement. Das können alle Neukunden noch rechtzeitig vor Anpfiff abschließen und sich den Zugang erst einmal kostenlos sichern. Mehr Infos dazu gibt's im nächsten Abschnitt.

Hertha vs. Union im Livestream von DAZN - die Übertragung im Überblick:

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: Ab 20.15 Uhr

Ab 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin: So empfangt Ihr den Livestream kostenlos

DAZN ist der exklusive Anbieter heute Abend und zeigt Hertha BSC gegen Union in voller Länge. Um den Livestream umsonst zu empfangen, könnt Ihr Euch noch heute einen kostenlosen Probemonat bei der Plattform besorgen.

Im Probemonat bei DAZN steht Euch das komplette Programm des Anbieters mit Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga zur Verfügung - dafür zahlt Ihr 30 Tage lang keinen Cent!

Erst ab dem zweiten Monat wird DAZN kostenpflichtig. Dann werden monatlich 11,99 Euro fällig. Im Jahresabo kommt Ihr sogar noch günstiger weg und zahlt insgesamt einmalig 119,99 Euro für zwölf Monate.

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin: Auf diesen Geräten läuft der Livestream

Sobald Ihr das Probeabo abgeschlossen habt, könnt Ihr DAZN auf so gut wie allen Geräten abspielen. Dazu müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App herunterladen oder Euch über den Browser einloggen und für eine stabile Internetverbindung sorgen.

Über www.DAZN.com ist das Duell am PC und Laptop verfügbar. Auch am Smart-TV ist das Spiel live zu sehen. Wer sich am Tablet oder Smartphone einloggen möchte, braucht die DAZN-App. Die steht kostenlos zum Download im App Store bereit.

Hertha BSC vs. Union Berlin im Livestream von DAZN - Hier gibt's die kostenlose App:

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin: DAZN zeigt die Bundesliga-Highlights

DAZN hat nicht nur die Freitags- und Montagsspiele live im Angebot, sondern zeigt auch die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff! Die Videos stehen allen Abonnenten auf Abruf zur Verfügung.

Somit könnt Ihr Euch - wann immer es Euch passt - auf der Plattform einloggen und die wichtigsten Szenen des Spieltags ansehen. Wer noch kein Abonnement besitzt, findet unter diesem Link alle Infos zur Anmeldung.

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, seht Ihr sie hier.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein!