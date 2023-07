Hertha BSC Tickets: Wo gibt es Karten? Verkaufsstellen, Preise, Kategorien

Ihr wollt Euch ein Spiel von Hertha BSC live im Stadion anschauen? GOAL hat einige Informationen zum Kauf von Tickets.

Nach einer völlig verkorksten Saison 2022/23 spielt Hertha BSC jetzt in der 2. Bundesliga. Ein Heimspiel im Olympiastadion ist aber allemal für jeden Fußballfan ein Erlebnis.

Dementsprechend reizvoll ist es, sich ein Spiel von Hertha BSC live im Stadion anzuschauen. GOAL gibt Euch hier einige Informationen dazu, wo man Tickets dafür kaufen kann.

Hertha BSC Tickets: Wo gibt es Karten?

Zunächst einmal können Tickets für die Spiele von Hertha BSC beim Verein selbst gekauft werden. HIER findet Ihr alle Informationen rund um den Kartenverkauf auf der Hertha-Homepage.

HIER gibt es zudem aktuelle Infos zum Dauerkarten-Verkauf.

Zudem ist es möglich, sich Tickets für die Spiele der Hertha über die Plattform StubHub zu sichern. HIER könnt Ihr Karten für Hertha BSC bei StubHub kaufen!

Ticketpreise bei Hertha BSC: Wie viel kostet eine Dauerkarte?

Im Berliner Olympiastadion gibt es offiziell keine Stehplätze. Dauerkarten gibt es in vielen Sitzplatzkategorien.

Die billigste Dauerkarte kostet ermäßigt 149 Euro, die teuerste für Vollzahler dagegen 749 Euro.

HIER findet Ihr eine Übersicht über die Preise für die Dauerkarten.

Tickets für Hertha kaufen: Wann beginnt die Saison 2023/24?

Die neue Saison in der 2. Bundesliga startet am 28. Juli 2023. Einen Tag darauf, am 29. Juli, wird es für Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf ernst.

Im DFB-Pokal steht die 1. Runde vom 11. August bis zum 14. August an. Hertha BSC spielt am 13. August bei Carl Zeiss Jena.

Hertha BSC Tickets: Die Eckdaten zum Stadion