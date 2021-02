Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

22. Spieltag in der Bundesliga: Hertha BSC empfängt RB Leipzig. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Hertha BSC trifft auf RB Leipzig . Das Bundesligaspiel wird heute um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Für den selbsternannten "Big City Club“ wird es so langsam ernst, denn man ist aktuell mit 18 Zählern punktgleich mit Arminia Bielefeld, das auf dem Relegationsplatz steht und sogar noch ein Spiel weniger absolviert hat. Nach den vielversprechenden Investitionen der Berliner auf dem Transfermarkt (der Brasilianer Matheus Cunha kam unter anderem vergangene Saison für 18 Millionen Euro von RB Leipzig), müssen den Aktionen nun auch Taten folgen.

Doch nun gastiert ausgerechnet der Tabellenzweite RB Leipzig in Berlin – kann die Hertha trotzdem punkten?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (22. Spieltag)

: Bundesliga (22. Spieltag) Datum : Sonntag, 21. Februar 2021

: Sonntag, 21. Februar 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird jedes Bundesligaspiel live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Alle Fans der Hertha und von Leipzig dürfen sich also freuen: Ihr bekommt das Spiel Eures Lieblingsteams definitiv zu sehen. Der Streamingdienst DAZN und der Bezahlsender Sky besitzen die Übertragungsrechte. Wer das Spiel zeigt, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV sehen: So geht's

Hertha gegen Leipzig wird heute live und über die vollen 90 Minuten vom Pay-TV-Sender Sky übertragen ! Ab 14.30 Uhr könnt Ihr Sky Sport Bundesliga 1 einschalten und mit der Moderatorin Jessica Libbertz und dem Experten Dennis Aogo die Vorberichte zur Bundesliga schauen. Kurz vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Kai Dittmann .

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Sky-Angeboten.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Die Bundesliga wird von Sky heute auch im LIVE-STREAM übertragen. Der Stream wird über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket abrufbar sein. Es wird keinen legalen und gleichzeitig kostenlosen Stream im Internet geben. Worin der Unterschied der beiden Apps liegt, erklären wir Euch jetzt.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann es losgehen! Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einen Sky-Receiver besitzen.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket zeigt / überträgt die Bundesliga

Wer kein Sky-Kunde ist, das Spiel aber spontan sehen möchte, der kann das über Sky Ticket machen. Hierfür benötigt Ihr keinen Sky-Receiver zuhause, sondern könnt einfach mit dem Streamen loslegen. Alle weiteren Infos zu den Angeboten und Preisen von Sky Ticket bekommt Ihr unter diesem Link.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel aus Berlin und zur Bundesliga. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebe Chancen und verteilte Karten, zudem könnt Ihr auf Goal immer die aktuelle Bundesligatabelle abrufen - schaut mal rein!

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights auf DAZN

Wer am Sonntagnachmittag keine Zeit hatte, um die Bundesliga live zu schauen, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Begegnung auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der nicht nur die Highlights jeder Bundesligapartie hochlädt, sondern den Wettbewerb auch live überträgt. Als Neukunde könnt Ihr das Angebot von DAZN einen Monat gratis testen. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Hertha BSC gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick