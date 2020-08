Hertha BSC hat Interesse an Ajax-Talent Noa Lang

Bei Ajax hat Noa Lang den Durchbruch bislang noch nicht geschafft. Dennoch weckt er bei einigen Klubs Interesse, darunter auch Hertha BSC.

Bundesligist zeigt nach Informationen von Goal und SPOX Interesse an Offensiv-Talent Noa Lang von Amsterdam. Allerdings haben die Berliner im Werben um den 21-Jährigen namhafte Konkurrenz.

So streckt zum Beispiel auch der schottische Meister Glasgow seine Fühler nach Lang aus. Zudem sind die -Klubs und Villarreal an dem niederländischen U21-Nationalspieler interessiert.

Noa Lang zuletzt von Ajax an Twente verliehen

Lang kam im Alter von 14 Jahren zu Ajax und wurde seither beim niederländischen Meister ausgebildet. Für die erste Mannschaft der Amsterdamer hat der Flügelspieler, der auch auf der Zehn agieren kann, bis dato 13 Pflichtspiele absolviert.

In der vergangenen Saison kam er auf neun Einsätze für Ajax (vier Tore), wurde aber auch häufig im B-Team in der zweiten Liga eingesetzt. Für die im März bereits abgebrochene Rückrunde wurde Lang an Twente Enschede verliehen, etablierte sich dort als Stammkraft und machte für Twente sieben Partien in der (ein Tor).

Schon seit Anfang Mai ist Lang offiziell zurück bei Ajax, sein Vertrag dort läuft im Juni kommenden Jahres aus.