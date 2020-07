Hertha BSC, News und Gerüchte: Ronny deutet Comeback an, erste Bilder vom neuen Trikot aufgetaucht

Kehrt Ronny auf den Fußballplatz zurück? Die jüngsten Aussagen lassen darauf schließen. Außerdem: Die ersten Bilder sollen das neue Trikot zeigen.

Kehrt mit Ronny ein ehemaliger Profi von auf die Fußballbühne zurück? Das legen jedenfalls die jüngsten Aussagen des Brasilianers nahe. Währenddessen sind erste Bilder der neuen Trikots des Hauptstadtklubs aufgetaucht.

In diesem Artikel findet Ihr alle aktuellen News und Gerüchte zu Hertha BSC vom heutigen Mittwoch (22. Juli 2020).

Hertha BSC: Ronny deutet Comeback an

Ex-Hertha-Star Ronny könnte bald wieder als Fußballer auf dem Platz aktiv sein. Das verriet er in einem Interview mit transfermarkt.de. "Mein größter Wunsch ist es, wieder Fußball zu spielen", so der mittlerweile 34-Jährige und fügte an: "Mein neuer Berater und Freund Sebastiao Mariano ist mit drei Vereinen, die konkrete Angebote vorgelegt haben, im Gespräch. Alle drei Vereine sind in Berlin, was mich freut, da ich dort viele Freunde habe. Ich werde mein Bestes geben und bin durch den Support meines Teams zuversichtlich."

Ronny trug von 2010 bis 2016 das Trikot der Hertha. Im November 2017 beendet er seine aktive Karriere nach einer letzten Station in seiner Heimat bei Fortaleza.

Hertha BSC: Neues Heim- und Auswärtstrikot geleaked

Die Alte Dame wird auch in der kommenden -Saison wohl auf große Experimente beim Heimtrikot verzichten und in einem blau-weiß gestreiften Jersey im Berliner Olympiastadion auflaufen. Das legt ein Leak des für gewöhnlich gut informierten Portals footyheadlines nahe.

Auswärts soll das Trikot von den Farben Schwarz und Blau dominiert sein und ein geflecktes Muster aufweisen.

Der Ausrüster wird auch in der nächsten Spielzeit der Sportartikelhersteller Nike sein. Auf den geleakten Bildern sind die Trikots ohne eine Hauptsponsor zu sehen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Hertha BSC hier eine Veränderung vornehmen will.

Hertha BSC will Hauptsponsor wohl vorzeitig wechseln

Hertha BSC will offenbar seinen Hauptsponsor vorzeitig wechseln. Der Discounter TEDI soll einverstanden sein, die Zusammenarbeit mit dem Bundesligisten trotz Vertrages bis 2021 zu lösen. Ein neuer Interessent stehe schon bereit. Das berichtet der kicker.

Hauptsponsor-Wechsel für höheren Glamour-Faktor

TEDI soll den Klub pro Jahr 7,5 Millionen Euro gezahlt haben. Mit einem neuen Hauptsponsor wolle Hertha mehr Geld erlösen und den Glamour-Faktor erhöhen. Der Klub strebt dank der Unterstützung von Investor Tennor in den Bereichen Sponsoring, Marketing und Merchandising höhere Einnahmen an.