Hertha BSC heute: Nächster Interessent für Piatek, DFB stellt Ermittlungsverfahren gegen Cunha ein - alle News und Gerüchte

Hertha BSC heute: Nächster Interessent für Piatek, DFB stellt Ermittlungsverfahren gegen Cunha ein

Hertha BSC steht in der Bundesliga unter Druck - am Wochenende geht es gegen den SV Werder Bremen. Hinzu kommen die Gerüchte um Piatek. Alle News!

wartet seit dem 3:0-Sieg gegen den auf einen Sieg, zuletzt gab es eine klare Niederlage gegen die TSG . Bruno Labbadia indes steht bereits wieder in der Kritik.

Gegen muss ein Sieg her, um die Gemüter beim Hauptstadtklub zu beruhigen. Gerüchte gibt es indes um Angreifer Krzysztof Piatek - er wird nun schon beim dritten italienischen Klub gehandelt.

Hertha BSC am Freitag.

Hertha BSC, News und Gerüchte: DFB stellt Ermittlungsverfahren gegen Cunha ein

Matheus Cunha vom Bundesligisten Hertha BSC muss keine nachträgliche Sperre mehr befürchten. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Ermittlungsverfahren gegen den Brasilianer mit Zustimmung des DFB-Sportgerichts eingestellt.

Cunha war zunächst verdächtigt worden, im Auswärtsspiel beim (0:0) eine Beleidigung Richtung gegnerische Trainerbank geäußert zu haben. Ein entsprechender Nachweis konnte jedoch nicht erbracht werden. Cunha kann damit im Heimspiel der Hertha am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen auflaufen. (SID)

Hertha BSC, News und Gerüchte: "Genug ist genug!" - Protest gegen Preetz, auch Labbadia unter Druck

Trainer Bruno Labbadia steht im Heimspiel von Hertha BSC gegen Werder Bremen unter Druck. Auch die Zukunft von Manager Michael Preetz ist alles andere als sicher. Der Name Ralf Rangnick fällt immer öfter.

Berlin (SID) Da staunt sogar die Polizei. Am Samstag wollen rund 70 Menschen vor dem Berliner Olympiastadion demonstrieren - nicht wegen der Corona-Maßnahmen oder aus politischen Gründen, sondern wegen Hertha BSC. Es sind Fans der Alten Dame, die unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) den Rücktritt von Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer fordern. Das Motto ihrer dazugehörigen Online-Petition lautet: "Genug ist genug!"

So denken nicht nur die 70 Protestler oder die 4000 Unterschreiber der Petition, sondern viele andere Kritiker auch. Preetz hat in elf Jahren als Hertha-Geschäftsführer schon so manchen Sturm überstanden, auch jetzt ist der Gegenwind heftig. Zu viele Fehlentscheidungen bei Trainern, Spielern und auch eine teils katastrophale Außendarstellung des Klubs werden Preetz vorgeworfen.

"Ich stelle mich meiner Verantwortung in guten, vor allem aber auch in schwierigen Zeiten", sagte Preetz kämpferisch: "Ich bin gefordert, dass wir die Situation so schnell wie möglich ändern." Aber wie lange darf er das noch? Der kicker berichtete von einem Kontakt zwischen dem Hauptstadtklub und Ralf Rangnick, der im Falle eines Engagements die komplette sportliche Macht beanspruchen würde. "Gar nichts" sei an dieser Spekulation dran, sagte Preetz am Donnerstag schmallippig.

Preetz' Position würde es nochmal erheblich schwächen, sollte er in Bruno Labbadia zum vierten Mal in den letzten zwei Jahren einen Trainer entlassen müssen. Labbadia wäre im Falle einer Niederlage gegen Bremen wohl kaum noch zu halten, schon jetzt beträgt Herthas Vorsprung auf den Relegationsrang 16 nur zwei Punkte. Dabei wollte der Klub mit den Investoren-Millionen von Lars Windhorst eigentlich ans Tor zu Europa klopfen.

"Da, wo wir jetzt stehen, ist die erste Bürgerpflicht, den Abstand auf die unteren Plätze zu vergrößern", forderte Preetz. Trainer Labbadia, der das Team in der vergangenen Saison vor dem drohenden Abstieg bewahrt hatte, muss jetzt liefern. "Ich gehe da nicht mit Angst rein", sagte der 54-Jährige. Die Diskussionen um seine Person könne er "nachvollziehen", so Labbadia: "Wir hätten mehr Punkte machen müssen, der Kritik müssen wir uns stellen."

Der Coach befürchtet gegen Bremen ein ähnliches Geduldspiel wie gegen die TSG Hoffenheim (0:3), das sein Team nach einem guten Start grandios in den Sand gesetzt hatte. "Wir müssen mit Fehlern besser umgehen und geduldig im Kopf bleiben", forderte Labbadia, der Bremen "sehr kompakt, sehr geordnet und tief stehend" erwartet.

Labbadia kann auf seinen Starspieler Matheus Cunha zurückgreifen, nachdem der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag das Ermittlungsverfahren gegen den Brasilianer eingestellt hat. Die Beleidigung, die Cunha im Spiel beim 1. FC Köln (0:0) in Richtung der gegnerischen Trainerbank getätigt haben soll, konnte nicht nachgewiesen werden.

Hertha BSC, News und Gerüchte: Auch Parma offenbar an Piatek interessiert

Mit dem ist offenbar der nächste italienische Klub an einem Transfer von Hertha-Angreifer Krzysztof Piatek interessiert. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach denkt der Tabellenvorletzte der darüber nach, den Deal relativ schnell über die Bühne zu bringen. Dafür würde man dem Vernehmen nach sogar andere Spieler abgeben.

Bereits in den letzten Tagen wurden Gerüchte um Piatek laut, der auch bei und dem gehandelt wurde. Bei den Turinern soll ein Spielertausch mit Flügelspieler Federico Bernardeschi geplant sein.

Piatek kam im Winter 2020 für 24 Millionen Euro von Milan zu den Berlinern und besitzt noch einen Vertrag bis 2025. In 32 Bundesligaspielen markierte er acht Treffer für Hertha.

Hertha BSC, News und Gerüchte: Papu Gomez offenbar auch in Sevilla ein Thema

Der meldet angeblich Interesse an Spielmacher Papu Gomez an, der sich bei mit Trainer Gian Piero Gasperini zerstritten hat. Davon berichtet der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio.

Auch viele andere Klubs haben den Argentinier aber im Auge, unter anderem Hertha BSC und .

Hertha BSC, News und Gerüchte: Labbadia hofft auf Dreier gegen Werder Bremen

Nach der 0:3-Niederlage von Hertha BSC steht Trainer Bruno Labbadia unter Beschuss. Deswegen hofft der 54 Jahre alte Chefanweiser auf Besserung und einen Erfolg gegen Werder Bremen an diesem Wochenende.

"Ich muss vorangehen. Wir liegen ein wenig am Boden. Da kann man liegenbleiben. Aber davon war ich noch nie ein Freund. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und uns wehren. Wir haben das Spiel gegen Hoffenheim aufgearbeitet. Und auch klare Worte gefunden. Aber es geht keinem gut, wenn die Ergebnisse nicht da sind", so Labbadia auf der Pressekonferenz vor dem 17. -Spieltag.

Auch Michael Preetz steht in der Kritik. "Ich stelle mich meiner Verantwortung in guten, vor allem aber auch in schwierigen Zeiten. Ich bin gefordert, dass wir die Situation so schnell wie möglich ändern", sagte Preetz: "Es gibt nur einen Ausweg: Du musst dich stellen, die Kritik annehmen, deinen Überzeugungen folgen und ihnen Ausdruck verleihen", sagte er.

Übrigens ist Bremen-Coach Florian Kohfeldt dafür bekannt, für Kündigungen von Trainern zu sorgen. Er sorgte nach Siegen in Dortmund (Dezember 2017) und auf Schalke (September 2020) für das Ende von BVB-Coach Peter Bosz und S04-Trainer David Wagner.

Hertha BSC, News und Gerüchte: Das untere Tabellendrittel der Bundesliga

Platzierung Team Spiele Tordiff. Punkte 13. Werder Bremen 16 -6 18 14. Hertha BSC 16 -5 17 15. Arminia Bielefeld 16 -11 17 16. 1. FC Köln 16 -13 15 17. 16 -21 7 18. Schalke 04 16 -30 7

