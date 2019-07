Hertha BSC leiht Marko Gruijic für ein weiteres Jahr von Liverpool aus

Marko Grujic wird auch kommende Saison für Hertha BSC auflaufen. Die Berliner leihen den Serben ein weiteres Jahr von Liverpool aus.

leiht Mittelfeldspieler Marko Grujic für eine weitere Saison vom aus, das gab der Bundesligist am Montagmittag offiziell bekannt. Damit läuft der 23-jährige Serbe auch kommende Spielzeit für die Berliner auf.

"Marko hat hier von Anfang an überzeugt und bewiesen, dass er dem Team entscheidend weiterhelfen kann. Wir hoffen, dass er in seiner zweiten Saison verletzungsfrei bleibt und sind überzeugt, dass er an seine guten Leistungen anknüpft", wird Michael Preetz, Herthas Geschäftsführer Sport, in der Mitteilung zitiert.

Marko Grujic bleibt bei Hertha: Auch Bremen war wohl dran

Grujic lief in der vergangenen Saison 22-mal in der Liga auf und erzielte dabei fünf Tore. Angeblich soll zuletzt auch der Ligakonkurrent interessiert gewesen sein.

"Es war mein Wunsch, bei Hertha zu bleiben. Ich bin froh, dass das nun geklappt hat. Ich freue mich auf die neue Saison und werde in der Vorbereitung hart arbeiten, damit wir den größtmöglichen Erfolg erreichen werden", sagte Grujic, dessen Vertrag in Liverpool noch bis 2023 datiert ist. 2016 war er für sieben Millionen Euro von seinem Heimatklub zu den Reds gewechselt.