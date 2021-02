Hertha BSC - Sami Khedira schwärmt von Teamkollege Matheus Cunha: "Ein unfassbarer Fußballer"

Sami Khedira ist erst seit wenigen Wochen bei Hertha BSC. Teamkollege Matheus Cunha hat es ihm allerdings bereits besonders angetan.

Mittelfeldspieler Sami Khedira von Hertha BSC hat seinen Teamkollegen Matheus Cunha in höchsten Tönen gelobt.

"Matheus Cunha ist ein unfassbarer Fußballer – was ich davor schon in Leipzig gesehen habe, jetzt auch schon immer wieder bei den Spielen mit der Hertha, aber was ich auch im Training sehe“, schwärmte der 33-Jährige vom zwölf Jahre jüngeren Angreifer im Anschluss an das Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (1:1) am Sky-Mikrofon.

Der Brasilianer sei abgesehen von seinen fußballerischen Fähigkeiten "ein unheimlich bodenständiger Mensch".

Hertha BSC: Ex-Trainer Bruno Labbadia kritisierte Cunha öffentlich

Bei der Alten Dame zählt Cunha, der im Januar 2020 für 18 Millionen Euro von RB Leipzig kam, zur Stammformation. In der laufenden Spielzeit bestritt der Rechtsfuß bislang 20 Pflichtspiele. In der Bundesliga ist er mit sechs Toren und fünf Assists Top-Scorer der Hertha.

Dennoch hatte ihn Ex-Trainer Bruno Labbadia nach der 1:4-Klatsche gegen den SC Freiburg am 13. Spieltag öffentlich kritisiert. Cunhas Vertrag in der Hauptstadt ist noch bis 2024 datiert.