Sami Khedira beendet Karriere nach der Saison: "Harter, aber richtiger Schritt"

Nach 15 Jahren im Profibereich ist Schluss: Sami Khedira wird seine aktive Karriere im Anschluss an die laufende Saison beenden.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Sami Khedira von Hertha BSC beendet nach der Saison seine aktive Karriere. Das teilte der Weltmeister von 2014 am Mittwoch in einer virtuellen Medienrunde mit.

"Es ist ein ziemlich harter, aber der einzig richtige Schritt. 15 Jahre Profi-Fußball haben ihre Spuren hinterlassen", sagte der 34-jährige Khedira, der in den vergangenen Jahren immer wieder von teils schweren Verletzungen geplagt wurde.

Sami Khedira: "Langfristig werde ich dem Fußball erhalten bleiben"

"Ich möchte erst mal die Zeit für mich nutzen und erst mal nichts Neues angehen. Aber langfristig werde ich dem Fußball erhalten bleiben", fuhr Khedira fort. Die Hertha, zu der Khedira im vergangenen Februar von Juventus Turin aus gewechselt war, bedankte sich für den Einsatz des 77-fachen Nationalspielers.

"Ein ganz Großer verlässt die Fußballbühne. Auch wenn du nicht lange unser blau-weißes Trikot getragen hast: Danke für alles, Sami Khedira! Schön, dass du uns in einer schwierigen Situation geholfen hast", teilte der Hauptstadtklub mit.

Ein ganz Großer verlässt die Fußballbühne. Auch wenn du nicht lange unser blau-weißes Trikot getragen hast: Danke für alles, @SamiKhedira ! Schön, dass du uns in einer schwierigen Situation geholfen hast. 💙🤍 #EinmalHerthanerImmerHerthaner #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/BNBJCw9htQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 19, 2021

Nach Roman Weidenfeller, Kevin Großkreutz, Benedikt Höwedes, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Miroslav Klose und Andre Schürrle ist Khedira der neunte Weltmeister von 2014, der binnen sieben Jahren nach dem Triumph von Rio seinen Abschied von der professionellen Fußballbühne verkündet hat.

In seiner Karriere, in deren Verlauf er unter anderem mit dem VfB Stuttgart 2007 die Deutsche Meisterschaft, mit Real Madrid die Champions League, die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal sowie mit Juve fünfmal den Scudetto und dreimal die Coppa Italia gewann, kommt Khedira auf 426 Profispiele. Aktuell setzt ihn eine Wadenverhärtung seit drei Spielen außer Gefecht, ein Abschiedsspiel am Samstag gegen Hoffenheim ist daher unwahrscheinlich.