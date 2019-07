Hertha BSC wohl vor Transfer von Chelsea-Talent Daishawn Redan

Die Berliner wildern offenbar erneut bei einem EPL-Klub. Sturmtalent Daishawn Redan soll vor einem Wechsel von Chelsea zu Hertha BSC stehen.

Bundesligist steht offenbar unmittelbar vor einem Transfer des 18-jährigen Daishawn Redan vom . Wie der kicker berichtet, befinden sich die Vertragsgespräche zwischen beiden Vereinen auf der Zielgeraden.

Dem Bericht zufolge haben sich die Berliner mit Redan bereits auf einen Vertrag bis ins Jahr 2024 geeinigt. Die Ablöse für den niederländischen U19-Nationalspieler soll 2,5 Millionen Euro betragen.

Obwohl Redan noch bis 2021 bei den Londonern unter Vertrag steht, soll er einen Wechsel zu den Berlinern forcieren, da er beim Premier-League-Klub wenig Chancen auf Profieinsätze sehe. In der vergangenen Saison wurde der Angreifer vermehrt in der Premier League 2 eingesetzt. In 20 Partien erzielte er dabei fünf Treffer.

Daishawn Redan stammt aus der Akademie von Amsterdam

Redan wäre nach Javairo Dilrosun das nächste Talent von einem englischen Topklub, das es nach Berlin zieht. Dilrosun, der im vergangenen Sommer von kam, war bei der Hertha auf Anhieb gesetzt und spielte sich sogar in den Fokus der niederländischen Nationalmannschaft, für die er im November 2018 debütierte.

Ähnlich wie Dilrosun wurde auch Redan in der Akademie von Ajax Amsterdam ausgebildet. 2017 zog es ihn im Alter von 16 Jahren an die Stamford Bridge.