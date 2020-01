Hertha BSC angeblich an Benjamin Bourigeaud von Stade Rennes interessiert

Hertha BSC hat offenbar den nächsten Mittelfeldspieler im Visier. Benjamin Bourigeaud aus Rennes soll es den Berlinern angetan haben.

Bundesligist wirft angeblich ein Auge auf Mittelfeldspieler Benjamin Bourigeaud von Ligue-1-Klub . Das berichtet France Football.

Demnach wollen sich die Berliner verstärkt in umschauen, zuletzt wurde Hertha bereits mit Lucas Tousart von in Verbindung gebracht. Nun soll Bourigeaud in den Fokus gerückt sein.

Hertha-Interesse? Bourigeaud hat in Rennes noch langfristig Vertrag

Der 25-jährige Franzose ist bei Rennes allerdings im Mittelfeldzentrum gesetzt und hat erst kürzlich seinen Vertrag bis 2023 verlängert. In der laufenden Saison steht Bourigeaud bislang bei 23 Pflichtspieleinsätzen (ein Tor, drei Assists).

Mit Santiago Ascacibar, der vom kam, hat Hertha in diesem Winter bereits einen Mittelfeldspieler neu dazugeholt. Neben den Spekulationen um Tousart wurden zuletzt unter anderem auch Mario Götze und Julian Draxler bei den Hauptstädtern gehandelt.