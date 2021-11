Hertha BSC empfängt am 11. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 Bayer Leverkusen. Anpfiff ist im Berliner Olympiastadion am Sonntag, dem 7. November um 15.30 Uhr. Goal klärt nachfolgend die wichtigsten Fragen zur Übertragung der Partie. Ist das Spiel im Free-TV oder im Pay-TV zu sehen? Welche Live-Streams stehen zur Verfügung und wo gibt es einen Live-Ticker sowie die Highlights?

Bei Hertha BSC ist zuletzt ein wenig Ruhe eingekehrt. Nach einem turbulenten Saisonstart rehabilitierte sich der Klub aus dem Berliner Westend in den vergangenen Wochen und steht nach zehn Partien bei zwölf Zählern. Diese Ausbeute ist gleichbedeutend mit dem zwölften Rang in der Bundesliga. Nun wartet allerdings ein harter Brocken auf die Alte Dame.

Denn am Sonntag wird niemand geringeres als Bayer Leverkusen in der Hauptstadt gastieren. Der aktuelle Tabellenvierte im deutschen Oberhaus geriet in der Liga zuletzt allerdings ins Wanken und konnte keine der vergangenen drei Begegnungen für sich entscheiden. Ob die Leverkusener die Kurve kriegen oder Hertha BSC einen wichtigen Dreier einfährt, könnt Ihr natürlich live verfolgen - und wir verraten euch nachfolgend, wo die Parte zu sehen sein wird.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Das Bundesliga-Spiel in der Übersicht

Wettbewerb : Bundesliga, 11. Spieltag

Begegnung: Hertha BSC vs. Bayer 04 Leverkusen

Anstoß : 7. November 2021, 15.30 Uhr

Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Läuft das Spiel heute live im Free-TV?

In den vergangenen zwei Spielzeiten entwickelte sich Hertha BSC zum Stolperstein für die Werkself. Von den jüngsten vier Partien konnten die Rheinländer keine einzige für sich entscheiden.

Ob sich das am Sonntag ändert? Das steht noch in den Sternen, was allerdings bereits jetzt klar ist: Ihr könnt die Partie live verfolgen - jedoch nicht im Free-TV.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen heute: Großteil der Bundesliga-Rechte liegt bei Sky und DAZN

Nur ausgewählte Bundesliga-Partien sind im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Dazu gehört das Kräftemessen zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen allerdings nicht.

Um live und in voller Länge dabei sein zu können, ist ein Abonnement notwendig.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen heute: Live-Übertragung im Pay-TV

Nahezu alle Übertragungsrechte für die höchste deutsche Spielklasse liegen, wie schon in den vergangenen Jahren, bei Sky und DAZN.

Dies hat zur Folge, dass auch das Duell des Tabellenzwölften mit dem Tabellenvierten nicht im Free-TV zu sehen ist.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen heute: Die Live-Übertragung auf DAZN

Wollt Ihr also die Begegnung live und in voller Länge genießen, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst DAZN.

Der Weg dorthin ist alles andere als schwer. Registriert Euch einfach auf der Plattform und sichert Euch für einen monatlichen Beitrag von 14,99 Euro Euren Zugang. Wählt Ihr diese Variante, könnt Ihr das DAZN-Abonnement monatlich kündigen.

Alternativ könnt Ihr Euch auch direkt für ein komplettes Jahr registrieren - dann zahlt Ihr 149,99 Euro. Egal, für welche Möglichkeit Ihr Euch entscheidet, ein umfangreiches Angebot an Live-Sport ist garantiert.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga-Partie heute im LIVE-STREAM sehen

Einer der großen Vorteile einer DAZN-Mitgliedschaft ist, dass ihr nahezu von überall und auf jedem Gerät Eure Lieblingsevents live und in voller Länge verfolgen könnt.

Dazu müsst Ihr lediglich die DAZN-App auf dem gewählten Endgerät herunterladen oder Ihr öffnet DAZN über den Browser. Selbstverständlich lässt sich das Programm auch ganz einfach über den Smart-TV abrufen.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Infos zur Übertragung auf DAZN

Damit Ihr keine wichtigen Infos zum Spiel am Sonntag verpasst, solltet Ihr einen Blick in die Vorberichterstattung werfen.

Diese startet am 7. November um 15:00 Uhr auf der Plattform und liefert Analysen, Stimmen und eine Einschätzung der Experten.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Die Live-Übertragung in der Übersicht

Begegnung Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen Plattform DAZN Datum 7. November, 15.30 Uhr Start der Übertragung 15.00 Uhr Moderator Tobi Wahnschaffe Kommentator Uli Hebel Experte Benny Lauth

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen heute live sehen: Wo gibt es die Highlights?

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen? Kein Problem! Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF sowie Free-TV-Sender Sport1 stellen die Highlights in der Nacht von Sonntag auf Montag online.

Wollt Ihr die Zusammenfassungen schon früher sehen, müsst ihr ein Bildplus Abo abschließen. Dort erscheinen die Highlights bereits unmittelbar nach Abpfiff, ein Zugang kostet 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr bei erstmaliger Anmeldung. Diese Preise gelten allerdings nur für das erste Jahr.

Natürlich zeigt auch DAZN in seiner Nachberichterstattung die besten Szenen von Hertha gegen Leverkusen in einer Zusammenfassung. Später gibt es auf der Plattform dann auch einen Highlight-Clip, der auf Abruf zur Verfügung steht.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Die Partie heute im LIVE-TICKER

Informationen in Echtzeit liefern wir Euch mit unserem LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen.

Ihr werdet über die wichtigsten Spielszenen informiert und könnt die Partie verfolgen – auch, wenn ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live auf DAZN zu schauen.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Hertha:

Schwolow - Pekarik, Stark, Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, Serdar - Richter, Darida, Mittelstädt - Jovetic

Aufstellung Leverkusen:

Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Palacios - Diaby, Demirbay, Paulinho - Adli