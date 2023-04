"Passiert doch, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen": Hermann Gerland hatte beim FC Bayern Probleme mit Hasan Salihamidzic

Mit Hansi Flick verließ 2021 auch Hermann Gerland den FCB. Dort hatte er Probleme mit Hasan Salihamidzic.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens langjähriger Assistenz- und Juniorentrainer Hermann Gerland hat sich zu seinem Abschied von der Säbener Straße im Sommer 2021 geäußert und dabei verraten, dass es zwischen ihm und Sportchef Hasan Salihamidzic Unstimmigkeiten gab.

WAS WURDE GESAGT? Der Co-Trainer von Bundestrainer Hansi Flick sagte im 'Doppelpass' auf Sport1 über seinen Abschied und das Verhältnis zu Salihamidzic: "Es passiert doch, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen. […] Ich hatte mit Hasan Probleme am Campus! Ich habe Entscheidungen getroffen, dann aber gemerkt, es läuft nicht so richtig. Es wurde mehr erzählt als trainiert. [...] Wenn du junge Leute ausbilden willst, musst du die mit der nötigen Wettkampfhärte ausstatten."

Weiter führte Gerland aus: "Ich hatte 25 wunderbare Jahre, habe unter den besten Trainern der Welt und mit den besten Spielern gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass mich damals auch Hansi Flick noch dazugeholt hat und ich mit ihm noch so viele Titel gewonnen habe. Als er dann ging, bin ich auch gegangen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gerland arbeitete mit Unterbrechungen seit 1990 für den Rekordmeister. Er bekleidete mehrere Funktionen, unter anderem im Nachwuchsbereich, wo er zahlreiche spätere Top-Stars entdeckte und förderte. Später war er auch Assistent von Cheftrainern wie Pep Guardiola, Jupp Heynckes oder eben Hansi Flick.

Zur aktuellen Diskussion um das womöglich verloren gegangene 'Mia-san-Mia' meinte der 68-Jährige: "Das Mia-san-Mia-Gefühl ist anders, als es vor zehn Jahren war. Es entwickelt sich weiter. Ich habe mich da nicht mehr gesehen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

imago images