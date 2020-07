1.FC Heidenheim: Ex-Bayern-Talent Niklas Dorsch offenbar vor Wechsel zu KAA Gent

Mit Heidenheim verpasste Ex-Bayern-Talent Niklas Dorsch den Aufstieg in die Bundesliga. Dennoch könnte er bald offenbar in einer ersten Liga spielen.

Mittelfeldspieler Niklas Dorsch (22) vom Zweitligisten steht wohl vor einem Wechsel nach zur . Das berichtet Sky.

Demnach seien die Gespräche zwischen dem früheren Spieler des und Gent weit fortgeschritten. Heidenheim soll bereits ein Angebot vorliegen.

Damit könnte Dorsch in der kommenden Spielzeit sogar in der auflaufen: Als Vizemeister der belgischen Jupiler Pro League hat sich Gent für die Königsklasse qualifiziert.

Mehr Teams

Dorsch wechselte 2018 von Bayern nach Heidenheim

Am Montag hatte der Rechtsfuß mit Heidenheim noch um den Aufstieg in die gespielt, scheiterte allerdings nach zwei Remis in der Relegation an Werder Bremen.

Ex-Trainer und -Förderer Heiko Vogel sagte zuletzt exlusiv bei Goal und SPOX: "Ich sehe ihn auf jeden Fall dauerhaft in der ersten Liga, das hat er einfach drauf. (...) Wenn sich für Dorschi so eine Konstellation ergibt, wenn er verletzungsfrei und klar im Kopf bleibt, dann kann es für ihn auch richtig nach oben gehen."

Dorsch, der aus der Jugend der Bayern stammt, wechselte im Sommer 2018 nach Baden-Württemberg, wo ihm auf Anhieb der Durchbruch gelang.

In der abgelaufenden Bundesligaspielzeit kam der deutsche U21-Nationalspieler auf 32 Einsätze (ein Tor). In Heidenheim läuft sein Vertrag noch bis 2021.