Der 1. FC Heidenheim bekommt es in der 2. Bundesliga heute mit dem FC Schalke 04 zu tun. Los geht es in der Voith-Arena um 18.30 Uhr.

Vor den Begegnungen im DFB-Pokal in dieser Woche war es ein Duell der Gegensätze, zumindest beim Blick auf die jeweiligen Formkurven beider Teams. Die Heidenheimer haben nach starkem Saisonstart zuletzt deutlich abgebaut und kassierten drei Niederlagen in Folge. Dadurch rutschte Heidenheim bis auf Platz elf in der Tabelle ab.

Auf Schalke hingegen gab es das komplett andere Bild zu sehen. Vier Zweitligapartien nacheinander gewann Königsblau, in der Tabelle ging es damit bis auf Rang drei nach oben. Dann allerdings folgte der Stimmungsdämpfer im Pokal. Beim Drittligisten 1860 München schied Schalke durch ein 0:1 bereits in der 2. Runde aus. Können die Knappen diesen Rückschlag abhaken? Oder wackelt das gerade erst stabil gewordene Fundament wieder?

Die 2. Bundesliga hat seit Jahren ein festes Zuhause, und auch in den kommenden Spielzeiten ist das Unterhaus beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Sämtliche 306 Spiele der Saison werden dort übertragen, einzeln und in der Konferenz. Seit dieser Saison ist auch Sport1 wieder mit von der Partie, der Sender zeigt allerdings nur das jeweilige Topspiel des Wochenendes am Samstag um 20.30 Uhr.

Damit ist klar: Heidenheim gegen Schalke wird heute exklusiv von Sky übertragen.

Die Vorberichterstattung zum Spiel der Schalker in Heidenheim sowie zum Parallelspiel Darmstadt 98 gegen den 1. FC Nürnberg beginnt heute Abend um 18 Uhr und läuft auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 3.

Auf Bundesliga 1 läuft ab 18.30 Uhr dann die Konferenz, wer aber das Einzelspiel der Schalker in Heidenheim sehen will, der muss auf Bundesliga 2 schalten. Kommentator des Einzelspiels ist Hannes Herrmann.

Um die 2. Bundesliga bei Sky sehen zu können, wird aus dem Portfolio des Senders das Bundesliga-Paket benötigt. Dieses beinhaltet neben sämtlichen Spielen der 2. Bundesliga natürlich auch die Samstagspartien der 1. Bundesliga. Für Neukunden ist das Paket für 25 Euro im Monat zu haben.

Wer noch einmal fünf Euro drauflegt, der bekommt zusätzlich noch das Sport-Paket. Dieses beinhaltet auch die Spiele des DFB-Pokals sowie der Premier League. Außerdem bekommt Ihr damit die Formel 1 ins Haus geliefert, ebenso die Handball-Bundesliga, Golf, die Tennistour der Herren und Leichtathletik. Alle Infos zum Sportangebot von Sky gibt es auch hier.

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen gibt es das Spiel heute auch über diverse Wege als LIVE-STREAM zu sehen. Zur Auswahl stehen dabei Sky Go und Sky Ticket.

Mit Sky Go haben alle Sky-Abonnenten die Möglichkeit, Ihre vertraglichen Inhalte live und auf Abruf auch jenseits des Receivers zu sehen. Dafür wird einzig die Sky-Go-App benötigt, die es für Computer, Smartphone und Tablet gibt.

Sky Ticket wiederum richtet sich an diejenigen, die kein Sky-Abo haben. Stattdessen können die Inhalte von Sky auch kurzfristig noch bestellt werden, nämlich über die Supersport-Tickets. Dieses gibt es entweder als Tagesticket für 14,99 Euro oder als Monatsticket für 29,99 Euro. Sky Ticket ist auf vielen verschiedenen Geräten nutzbar. Alle Infos dazu gibt es hier.

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Heidenheim treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander – für Schalke ist es der 192. verschiedene Gegner im Profifußball, für Heidenheim der 67. verschiedene Verein.

Heidenheim gewann nur eins der vergangenen acht Zweitliga-Spiele gegen Absteiger aus der Bundesliga (3U 4N): mit 3-2 gegen Düsseldorf Ende Februar dieses Jahres. Zu Hause ist der FCH aber seit fünf Partien gegen BL-Absteiger ungeschlagen (2S 3U) und schoss in vier dieser fünf Partien mindestens zwei Tore.

Mit null Punkten und einer Torbilanz von -9 (2-11) ist Heidenheim das schwächste Team der vergangenen drei Spieltage – der FC Schalke ist hingegen mit neun Punkten und +7 Treffern das zweitbeste Team in diesem Zeitraum, einzig St. Pauli holte ebenso alle neun Punkte in diesem Zeitraum (+9 Tore).

Der 1. FC Heidenheim kassierte beim 0-4 in Nürnberg die geteilt höchste Niederlage seiner Zweitliga-Historie und bereits die dritte Niederlage in Folge – das war dem FCH zuletzt im März/April 2018 passiert, als mit vier Niederlagen in Folge der Vereins-Negativrekord im Unterhaus aufgestellt wurde.

Heidenheim kassierte zuletzt in drei Zweitliga-Spielen in Folge je mindestens drei Gegentore – das ist eingestellter Vereins-Negativrekord und war dem FCH zuvor nur im April/Mai 2019 passiert. Insgesamt kassierte Heidenheim in dieser Saison bereits 17 Gegentore – mehr waren es nach 11 Partien nur in der Saison 2017/18 (23).

Der FC Schalke 04 gewann sechs der vergangenen sieben Ligaspiele, darunter die letzten vier allesamt. Vier Ligasiege in Folge hatte es für die Königsblauen zuvor letztmals im August/September 2019 gegeben, mehr waren es zuletzt von Februar bis März 2018 (6).

Schalke wahrte zuletzt in vier Ligaspielen in Folge eine Weiße Weste, in mehr Ligaspielen in Folge gelang dies zuletzt im Frühjahr 2018 (damals in 5). Damals stellte S04 zudem den Vereinsrekord im Profifußball von fünf Ligasiegen in Folge ohne Gegentor auf, der nun eingestellt werden könnte.

Schalkes Thomas Ouwejan verbuchte gegen Dresden bereits seine sechste Torvorlage in dieser Zweitliga-Saison, das überbietet nur St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh (7). Fünf dieser Assists gab er durch einen ruhenden Ball – Ligabestwert, genauso wie sein Expected-Assists-Wert von 3.9.

Ouwejan war gegen Dresden an allen drei Schalker Toren direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists), in seinen ersten 10 Zweitliga-Spielen war er insgesamt nur auf eine Torbeteiligung mehr gekommen (4). Er war erst der fünfte Spieler in dieser Zweitliga-Saison mit drei Torbeteiligungen in einem Spiel, darunter der erste Nicht-Stürmer.