Vor Chelsea vs. City - Gündogan stellt sich vor Havertz und Werner: Anpassungsprobleme "ganz normal"

Timo Werner und Kai Havertz haben beim FC Chelsea noch Anpassungsprobleme. City-Star Ilkay Gündogan verteidigt die beiden gegen die Kritik.

Ilkay Gündogan vom englischen Spitzenklub hat seine in die Kritik geratenen Nationalmannschaftskollegen Timo Werner und Kai Havertz verteidigt. "Generell denke ich, dass es nicht einfach ist, sich schnell an die Premier League anzupassen, wenn man aus einem anderen Land kommt. Und mit der Situation, die jetzt vor sich geht, denke ich, ist es noch schwieriger", sagte Gündogan bei Sky Sports News.

Der 30-Jährige, der im fünften Jahr bei den Citizens unter Vertrag steht, fügte an: "Ich denke, dass es ganz normal ist, dass sie sich ein wenig abmühen. Aber sie haben beide unglaubliches Talent. Ich bin sicher, dass sie es in dieser Liga beweisen werden."

Timo Werner und Kai Havertz erfüllen die Erwartungen bei Chelsea noch nicht

Angreifer Werner (24) und der offensive Mittelfeldspieler Havertz (21) waren vor der Saison als Königstransfers für insgesamt 143 Millionen Euro zum gewechselt.

Der Ex-Leipziger Werner erzielte in 16 Premier-League-Spielen vier Tore und gab fünf Assists. In den letzten neun Partien vor dem Duell mit City am Sonntag (17.30 Uhr im LIVE-TICKER) war er aber ohne Treffer geblieben, gegen Aston Villa am 28. Dezember stand er erstmals nicht in der Anfangsformation. Der aus Leverkusen gekommene Havertz (14 Ligaspiele, ein Tor, zwei Vorlagen) war gar in den vergangenen drei Premier-League-Partien nur Joker.