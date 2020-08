Hat der FC Bayern schon mal gegen PSG gespielt?

Im Finale der Champions League stehen sich der FC Bayern München und PSG gegenüber. Haben die beiden Mannschaften schon mal gegeneinander gespielt?

Das große Finale der steht kurz bevor: Der spielt gegen . Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr im Estadio Da Luz in Lissabon angepfiffen.

Die zwei besten Klubs der diesjährigen Königsklasse duellieren sich also im Finale, doch wie sieht es mit der Bilanz der Teams aus: Hat der Deutsche Meister schon mal gegen den französischen Titelträger gespielt?

In diesem Artikel erklären wir, ob Bayern schon mal gegen Paris gespielt hat und wie die Spiele damals ausgegangen sind.

Mehr Teams

Hat der FC Bayern schon mal gegen Paris gespielt? Das Finale heute im Detail

Wettbewerb UEFA Champions League (Finale) Datum Sonntag, 23. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Da Luz (Lissabon) Schiedsrichter Daniele Orsato ( )

Hat der FC Bayern schon mal gegen Paris gespielt? Ja!

Viele Duelle gab es bisher nicht zwischen den beiden Fußball-Giganten, genau neunmal trafen der FC Bayern und PSG aufeinander. Davon fanden acht Partien in der Champions League statt, ein Match war ein Freundschaftsspiel. Das letzte Aufeinandertreffen der Klubs war tatsächlich jener Testkick im Jahre 2018. Die Testspiele in einer Vorbereitung werden zwar mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gespielt, mit einer CL-Partie ist das aber natürlich nicht zu vergleichen, weshalb wir auch nicht genauer auf den 3:1-Sieg des FCB eingehen werden.

So spielten PSG und Bayern am 27.09.2017

In einem Pflichtspiel begegnete man sich zuletzt 2017 in der Gruppenphase der Champions League. In Paris gewannen die Gastgeber mit 3:0, danach hagelte es Kritik am damaligen Bayern-Coach Carlo Ancelotti . Dem Italiener wurden Fehler in der Mannschaftsaufstellung vorgeworfen und er wurde kurz darauf entlassen.

Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Süle, Martinez, Kimmich, Alaba – Thiago, James, Vidal, Tolisso, Müller – Lewandowski

Aufstellung PSG: Areloa – Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Kurzawa – Veratti, Motta, Rabiot – Neymar, Cavani, Mbappe

Ergebnis: PSG - FC Bayern 3:0

Tore: 1:0 Dani Alves (2.), 2:0 Cavani (31.), 3:0 Neymar (63.)

So spielten Bayern und PSG am 05.12.2017

Das Rückspiel ging der FC Bayern mit veränderter Mentalität an – auch weil Carlo Ancelotti mittlerweile rausgeworfen und durch Jupp Heynckes ersetzt wurde.

Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Süle, Hummels, Alaba, Kimmich – Ribery, Rudy, James, Tolisso, Coman – Lewandowski

Aufstellung PSG: Areloa – Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Kurzawa – Veratti, Draxler, Rabiot – Neymar, Cavani, Mbappe

Ergebnis: Bayern - PSG 3:1

Tore: 1:0 Lewandowski (8.), 2:0 Tolisso (37.), 2:1 Mbappe (50.), 3:1 Tolisso (69.)



Quelle: Getty Images

So spielten Bayern und PSG am 18.10.2000

In der Saison 2000/2001, als der FC Bayern Champions-League-Sieger wurde, spielte man in der Gruppenphase gegen PSG. Hier sind die Aufstellungen der Teams von vor 20 Jahren .

Aufstellung FC Bayern: Kahn – Sagnol, Andersson, Sforza, Linke – Scholl, Fink, Tarnat, Salihamidzic, Janker – Santa Cruz

Aufstellung PSG: Letizi – Dehu, Algerino, Destin, Mendy – Luccin, Robert, Dalmat, Rabésandratana, Cristian – Anelka

Ergebnis: Bayern - PSG 2:0

Tore: 1:0 Salihamidzic (3.), 2:0 Sergio (89.)

Hat der FC Bayern schon mal gegen PSG gespielt? Alle Spiele im Überblick

1994/1995 Champions-League-Gruppenphase Paris Saint-Germain 2:0 FC Bayern München 1994/1995 Champions-League-Gruppenphase FC Bayern München 0:1 Paris Saint-Germain 1997/1998 Champions-League-Gruppenphase FC Bayern München 5:1 Paris Saint-Germain 1997/1998 Champions-League-Gruppenphase Paris Saint-Germain 3:1 FC Bayern München 2000/2001 Champions-League-Gruppenphase Paris Saint-Germain 1:0 FC Bayern München 2000/2001 Champions-League-Gruppenphase FC Bayern München 2:0 Paris Saint-Germain 2017/2018 Champions-League-Gruppenphase Paris Saint-Germain 3:0 FC Bayern München 2017/2018 Champions-League-Gruppenphase FC Bayern München 3:1 Paris Saint-Germain 2018 Freundschaftsspiel FC Bayern München 3:1 Paris Saint-Germain

Hat der FC Bayern schon mal gegen PSG gespielt? Die Teams im Vergleich