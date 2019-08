FC Liverpool und AFC Bournemouth verhandeln wegen Leihtransfer von Harry Wilson

Harry Wilson vom FC Liverpool steht vor einer Leihe zum AFC Bournemouth. Noch bis Donnerstag haben die Klubs Zeit, um den Deal abzuschließen.

Der AFC befindet sich in Gesprächen mit dem Premier-League-Rivalen wegen einer Leihe von Flügelspieler Harry Wilson. Nach Informationen von Goal und SPOX könnte der Deal noch am Dienstag über die Bühne gehen.

Zuletzt verbrachte Wilson bereits ein Jahr als Gastspieler unter Trainer Frank Lampard beim Championship-Klub Derby County. Nun möchte sich der der 22-Jährige im englischen Oberhaus bei Bournemouth für Höheres empfehlen.

FC Liverpool: Bournemouth hat für den Wilson-Transfer nur noch bis Donnerstag Zeit

Die Reds waren zunächst gegen eine erneute Ausleihe des Walisers. Demnach plante Jürgen Klopp in diesem Jahr mit Wilson in der ersten Mannschaft des Champions-League-Siegers und wollte ansonsten lediglich einem festen Abgang zustimmen.

Nun zeigen die Verantwortlichen an der Anfield Road jedoch Verständnis für den Wunsch des Linksfußes, möglichst viele Einsätze auf einem Top-Niveau zu erhalten und wollen der Leihe zustimmen. Um den Transfer abzuschließen bleibt den Klubs jedoch nur noch bis Donnerstag Zeit, da danach das englische Transferfenster schließt.

Liverpool und Bournemouth verbindet schon länger eine enge Zusammenarbeit. So wäre Wilson nicht der erste Spieler, der von der Merseyside zu den Cherries wechselt. Erst in der vergangenen Saison verließ zum Beispiel Stürmer Dominic Solanke den LFC für 21,2 Millionen Euro Ablöse in Richtung Südengland.