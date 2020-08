ManUnited-Kapitän Harry Maguire legt Einspruch ein und zitiert Buddha

Uniteds Abwehrchef Harry Maguire geht gegen seinen Verurteilung in Griechenland vor und sieht sich als Opfer.

Der wegen seiner Beteiligung bei einem gewalttätigen Zwischenfall in zu 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilte englische Nationalspieler Harry Maguire sieht sich ungerecht behandelt und weist jede Schuld von sich. "Ich bleibe stark und zuversichtlich", sagte der Kapitän des Rekordmeisters : "Wenn, dann sind meine Freunde, meine Familie und ich die Opfer."

Aus diesem Grund legten die Anwälte des Profis am Mittwoch Einspruch gegen die Entscheidung des Gerichts ein, das teilte ein Sprecher von ManUnited mit. Durch diesen Schritt sei laut griechischem Recht die Verurteilung zunächst aufgehoben.

Harry Maguire geriet in Griechenland mit der Polizei aneinander

Maguire hatte zuvor bei Instagram Buddha zitiert. "Drei Dinge können nicht lange verborgen bleiben", schrieb der Spieler dort und zählte auf: "Die Sonne, der Mond - und die Wahrheit." Der 27-Jährige war am Dienstag wegen wiederholter Körperverletzung, versuchter Bestechung, Gewalt gegen Beamte und Beleidigung schuldig gesprochen worden. Auch sein älterer Bruder Joe (28) und ein Freund erhielten einen Schuldspruch.

Harry Maguire war Donnerstagnacht auf der Urlaubsinsel Mykonos festgenommen worden. Die Polizei hatte eingreifen müssen, um eine Schlägerei zwischen zwei Touristengruppen zu beenden. Später sei es auch zu Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll einer der Verdächtigen versucht haben, die Beamten zu bestechen, um den Vorfall zu vertuschen. Vier Personen seien leicht verletzt worden.

Ungeachtet der Negativschlagzeilen um seine Person war Maguire am Dienstag kurzfristig in das Aufgebot der Three Lions für die Nations-League-Duelle in und Anfang September berufen worden. Stunden später strich Englands Teammanager Gareth Southgate den Profi aber wieder aus dem Kader.

Mehr Teams

Gareth Southgate erklärt Nicht-Berücksichtigung Harry Maguires

"Ich habe mir das Recht vorbehalten, die Situation zu prüfen", wurde Southgate in einer Mitteilung des Verbandes FA zitiert. Er habe nach Gesprächen mit Manchester United und dem Spieler "diese Entscheidung im besten Interesse aller Parteien und unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf unsere Vorbereitungen für die nächste Woche getroffen".

Southgate hatte in der Vergangenheit bei Fehlverhalten seiner Stars schon hart durchgegriffen und unter anderem Raheem Sterling von nicht berücksichtigt.