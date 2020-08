Manchester United: Harry Maguire wegen Angriffs auf Polizisten im Griechenland-Urlaub festgenommen

Ärger um United-Kapitän Maguire: Der englische Nationalspieler benahm sich im Urlaub daneben und wurde festgenommen.

Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire ist im Urlaub auf der griechischen Insel Mykonos vorläufig festgenommen worden. Der englische Nationalspieler war in der Nacht auf Freitag vor einer Bar in einen Konflikt mit anderen englischen Touristen geraten.

Die Daily Mail zitiert Polizeisprecher Petros Vassiliakis zu dem Vorfall: "Als die Auseinandersetzung beendet war, hat eine der beiden Gruppen, zu der auch Fußballer gehört haben, angefangen, die Beamten zu beleidigen. Danach hat einer von den drei Männern, die 27, 28 und 29 Jahre alt sind, einen Polizisten geschlagen – dadurch kam es zu einem Kampf."

Harry Maguire festgenommen: veröffentlicht Statement

"Alle drei wurden dann festgenommen und während des Einsatzes wurde die anderen beiden Männer aus der Gruppe, darunter auch der Fußballer, auch gewalttätig. Sie haben zwei Polizisten zu Boden geworfen, mit Fäusten auf sie eingeschlagen und sie getreten", so der Sprecher weiter.

Mehr Teams

Maguires Klub Manchester United veröffentlichte am Freitagmittag ein offizielles Statement. In dem heißt es: "Der Verein hat Kenntnis von einem angeblichen Zwischenfall mit Harry Maguire auf Mykonos in der vergangenen Nacht. Wir sind mit Harry in Kontakt und er kooperiert uneingeschränkt mit den griechischen Behörden."