Tottenham Hotspur bestätigt "schwere Bänderverletzung" bei Harry Kane

Harry Kane wird Tottenham wohl lange fehlen. Die Spurs bestätigten eine schwere Bänderverletzung beim englischen Nationalstürmer.

Der englische Spitzenklub hat am Donnerstagabend bestätigt, dass Kapitän Harry Kane eine schwere Bänderverletzung am linken Knöchel erlitten hat. Über die genaue Ausfallzeit des Mittelstürmers sollen Untersuchungen in der kommenden Woche Auskunft geben.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Nach Einschätzungen aus den vergangenen beiden Tagen können wir bestätigen, dass sich Harry Kane eine schwere Verletzung am linken Knöchel zugezogen hat", heißt es in einer Meldung auf der Homepage der Spurs.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit des Champions-League-Viertelfinalspiels gegen (1:0) stieg Fabian Delph Kane unglücklich auf den Knöchel. Nach 58 Minuten musste dieser den Rasen verletzungsbedingt verlassen.

Harry Kane droht Saison-Aus, auch Dele Alli verletzt

Trainer Mauricio Pochettino äußerte im Anschluss der Partie schlimme Vermutungen und rechnet mit dem Saison-Aus seines Top-Torjägers. "Es ist sehr, sehr traurig", sagte er dem TV-Sender BT Sports: "Es wird hart, und er wird uns fehlen. Vielleicht für den Rest der Saison."

Injury Update: Harry Kane / Dele Alli — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11. April 2019

Schon im Januar hatte er eine Bänderverletzung am linken Knöchel erlitten und fiel für sieben Spiele aus. In Premier League und hat Kane für Tottenham in dieser Saison bereits 22 Tore erzielt und ist damit treffsicherster Angreifer des Teams.

Auch Kanes Nationalmannschaftskollege Dele Alli wird Tottenham vorerst fehlen. Gegen die Citizens brach sich der offensive Mittelfeldspieler die linke Hand. Ein Einsatz gegen Huddersfield am kommenden Wochenende ist fraglich.