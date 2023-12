"Thomas Müller meinte, mein Zimmer werde zu klein...": Harry Kane vom FC Bayern verabschiedet sich aus seinem Hotel und dankt dem Personal

Der Starstürmer zieht aus dem Hotel in eine Villa. Dem Personal seines alten Zuhauses ist er dankbar.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane vom FC Bayern hat sich beim Personal des Hotels bedankt, in dem er während seiner ersten Monate in München wohnte. Der Engländer veröffentlichte ein Bild auf seinem offiziellen Instagram-Kanal, das ihn mit zahlreichen Hotelmitarbeitern zeigt. Der Stürmer hält dabei ein Trikot mit seinem Namenszug vom FCB in die Kamera.

WAS WURDE GESAGT? Zu dem Bild schrieb Kane: "Ein riesiges Dankeschön an das Hotelpersonal, das dafür gesorgt hat, dass ich mich seit meinem Wechsel nach München zuhause gefühlt habe. Das war ein wichtiger Grund dafür, dass ich mich so schnell eingelebt habe."

Anschließend witzelte der 30-Jährige noch in Richtung seinen Mannschaftskameraden Thomas Müller. Dieser hatte gemutmaßt, Kanes Hotelzimmer werde zu klein, da dieser nach Dreierpacks immer den Spielball mit nach Hause nehmen dürfe. Dazu meinte Kane: "Thomas Müller meinte, mein Zimmer werde zu klein, also ist es an der Zeit, auszuchecken und mit meiner Familie in etwas Eigenes zu ziehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane verbrachte die ersten Monate seiner Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt im Hotel. Seine Frau Katie blieb mit den vier gemeinsamen Kindern zunächst in London. Nun hat die Familie ein Haus gefunden, es soll sich um jene Villa handeln, in der zuvor unter anderem die Ex-Bayern-Stars Mehmet Scholl und Lucas Hernández lebten.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane wechselte im Sommer von seinem langjährigen Klub Tottenham Hotspur zum FCB. Die Ablöse von knapp 100 Millionen Euro scheint gut angelegt, denn der Stürmer erzielte in seinen ersten 22 Spielen für den FCB 25 Tore. Weitere acht Treffer legte der Kapitän der Three Lions noch direkt auf.

WIE GEHT ES WEITER? Nachdem Kane seine Profikarriere vor der Station in München komplett in England verbrachte und damit auch immer an den Feiertagen ranmusste, genießt er nun seine erste Winterpause der Laufbahn. Er kündigte nach dem 2:1-Sieg in Wolfsburg zum Jahresabschluss bereits an, seinen Kameraden in England Bilder aus dem Urlaub schicken zu wollen.