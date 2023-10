Der frühere Tottenham-Star gewann mit den Spurs nie eine Trophäe. Nun sei es "seltsam", den Spitzenreiter ohne ihn selbst im Fernsehen anzugucken.

WAS IST PASSIERT? Kane vom FC Bayern München finde es "seltsam", seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur an der Tabellenspitze der Premier League zu sehen (zur PL-Tabelle) - und seine ehemaligen Teamkollegen im Fernsehen zu verfolgen, statt mit ihnen auf dem Platz zu stehen.

Gleichzeitig finde er es "großartig zu sehen", wie erfolgreich die Nordlondoner aktuell sind - in der Premier League führen sie die Tabelle mit 20 Punkten aus acht Spielen aktuell vor dem FC Arsenal und Manchester City an. In neun Jahren bei den Spurs gewann der Engländer selbst keinen Titel und galt damals als deren mit Abstand bester Spieler.

In München befinde er sich derweil immer noch im Eingewöhnungsprozess und lerne Deutsch.

WAS WURDE GESAGT? "Ich war so lange dort und alle meine Freunde sind immer noch dort, sogar die Trainer und das Personal, deshalb ist es manchmal etwas seltsam. Aber wenn man sich im Fußball und im Leben auf ein neues Abenteuer einlässt, konzentriert man sich darauf", sagte er zu den Reportern. "Ich versuche, Häuser zu finden, die Sprache zu lernen, mein neues Team und die Mitarbeiter von Bayern München kennenzulernen. Manchmal liegt die eigene Aufmerksamkeit einfach woanders. Vielleicht war es anfangs seltsam, sie spielen zu sehen und nicht selbst dabei zu sein. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit auf Bayern München richten und uns so erfolgreich wie möglich machen. Ich bin hier, ich bin begeistert und ich werde diese Entscheidung nie bereuen. Ich bin stolz darauf, dass ich so stark reingefunden habe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane hat in der Bundesliga mit seinem Hattrick gegen den VfL Bochum (7:0) bereits Geschichte geschrieben - besser war kein Bayern-Torjäger je in eine Saison gestartet. In seinen mittlerweile zehn Spielen hat er neun Treffer erzielt.

WIE GEHT ES WEITER? Kane steht derzeit als Kapitän im Kader der englischen Nationalmannschaft für die Spiele gegen Australien und Italien. Am Samstag, den 21. Oktober, wird der Stürmer dann gegen Mainz wieder für den FC Bayern in der Bundesliga auflaufen.