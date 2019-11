Ex-Angreifer über Harry Kane: Karriere in der NFL? "Wäre keine Überraschung"

Harry Kane ist großer NFL-Fan. Ein ehemaliger Profi, der nach seiner Fußball-Karriere in den US-Sport wechselte, traut auch Kane diesen Schritt zu.

Der frühere Angreifer Clive Allen ist überzeugt davon, dass sich Tottenham-Star Harry Kane auch in der US-amerikanischen NFL gut zurechtfinden würde.

"Ehemalige Offensivspieler sind die, die das sicher können", sagte Allen, der einst bei den Spurs Fußball spielte, ehe er zum Football wechselte, dem Daily Star. "Kane interessiert sich für diesen Sport. Es wäre keine Überraschung, wenn er in einigen Jahren als Kicker in der NFL aktiv wäre", so der ehemalige Offensivspieler weiter.

Harry Kane in die NFL? "Kann er sicherlich"

Allen hatte in den 1990er-Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt, um sich dem US-Sport zu widmen. Bei Kane erwartet er eine ähnliche Entwicklung, da der 26-Jährige bekennender Fan der Sportart ist. "Ich kenne Kane, da ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Ich weiß, wie er tickt. Sicherlich kann er seinen Stil diesem Beruf anpassen und ich traue ihm zu, auch sehr erfolgreich zu werden", so der 58-Jährige.

Als Kicker müsse sich Kane jedoch dann auf die etwas anderen Gegebenheiten einstellen: "Der NFL-Ball ist sehr leicht und fliegt komisch. Bei mir hat es viel Übung gebraucht, um die richtige Technik zu erlernen. Es ist wichtig, an welcher Stelle man den Ball trifft."