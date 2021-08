Harry Kane wehrt sich gegen Boykott-Vorwürfe: "Einige Kommentare haben geschmerzt"

Harry Kane wehrt sich gegen die Vorwürfe, er würde das Training bei Tottenham Hotspur bestreiken. In einem Instagram-Post klärt er die Situation auf.

Englands Nationalstürmer Harry Kane hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, er wäre dem Training bei seinem Klub Tottenham Hotspur zuletzt ferngeblieben, um seinen Abgang zu forcieren. Bei Instagram veröffentlichte der Stürmer am Freitag ein Statement, in dem er betont, dass ihn diese Vorwürfe schwer getroffen hätten.

"Ich habe vor fast zehn Jahren mein Debüt für die Spurs gegeben. In all diesen Jahren habt ihr Fans mir totale Unterstützung und Liebe gezeigt. Umso mehr schmerzen einige Kommentare, die ich in dieser Woche gelesen habe und die meine Professionalität angezweifelt haben", schrieb Kane.

Kane: "Würde nie meine Beziehung zu den Fans gefährden"

Er erklärte weiter: "Auch wenn ich bezüglich der Situation nicht ins Detail gehen möchte, will ich klarstellen, dass ich mich niemals geweigert habe, zu trainieren. Ich werde morgen wie geplant ins Training zurückkehren." Zudem würde er nie etwas tun, "was meine Beziehung zu den Fans gefährden würde, die mir während meiner Zeit im Klub solch eine felsenfeste Unterstützung entgegengebracht haben", so Kane weiter.

Kane war Anfang der Woche nach seinem EM-Urlaub bei den Spurs zurückerwartet worden, tauchte jedoch nicht zum Training auf. Schnell gab es Spekulationen, wonach Kane streiken würde und damit seinen Wechsel zu Manchester City vorantreiben wolle.

Der 28-Jährige wird seit Wochen mit den Skyblues in Verbindung gebracht, die nach dem Abgang von Sergio Agüero einen Stürmer suchen. City-Coach Pep Guardiola äußerte sich zurückhaltend über einen möglichen Transfer, bestätigte aber ein grundsätzliches Interesse.

Guardiola: "Es liegt an Tottenham"

"Er ist ein Spieler von Tottenham Hotspur. Wenn Tottenham nicht verhandeln will, ist es vorbei. Wenn sie für Verhandlungen offen sind, dann wird es viele Klubs geben, nicht nur Manchester City, die ihn gerne verpflichten würden. Wir sind da keine Ausnahme. Aber es liegt an Tottenham", sagte der Spanier.

Die Citizens gaben erst am Donnerstag die Verpflichtung von Jack Grealish vom Ligakonkurrenten Aston Villa bekannt. Der Offensivspieler kostet nach Informationen von Goal und SPOX 117,5 Millionen Euro. Auch für Kane dürfte eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro fällig werden.