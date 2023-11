Satte Bonuszahlung! Harry Kane hat beim FC Bayern wohl spezielle Klausel in seinem Vertrag

Harry Kane verdient beim FC Bayern ohnehin fürstlich. Für Torbeteiligungen kommt wohl eine üppige Bonuszahlung oben drauf.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane unterzeichnete in diesem Sommer beim FC Bayern München einen Vertrag bis 2027, als er von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister wechselte. Der 30-Jährige hat nach Informationen der Sport Bild eine spezielle Klausel in seinem Arbeitspapier verankert, die den Engländer bei Toren abkassieren lässt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht nach verdient der Stürmer um die 24 Millionen Euro pro Jahr beim FCB, bei 40 Scorerpunkten soll Kane einen Bonus von 250.000 Euro bekommen. Der Superstar steht schon jetzt bei 28 Torbeteiligungen.

WAS WURDE GESAGT? Bayern-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sagte auf Nachfrage zu Sport Bild: "Das sind Vertragsdetails, zu denen wir natürlich keine Auskunft geben."