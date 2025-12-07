Hansa Rostock vs. Alemannia Aachen heute live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Die 3. Liga geht am heutigen Sonntag, 7. Dezember, mit drei Spielen weiter. In einer Partie empfängt Hansa Rostock im Ostseestadion Alemannia Aachen. Los geht's um 16.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Hansa Rostock vs Alemannia Aachen heute live im Free-TV und Livestream?

Das Duell zwischen Hansa Rostock und Alemannia Aachen ist heute exklusiv bei MagentaSport zu sehen. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom zeigt die Begegnung ab 16.15 Uhr kostenpflichtig für seine Abonnenten im linearen TV und im Livestream. Als Moderatorin ist Stefanie Blochwitz im Einsatz, als Kommentator Andreas Mann.

Die MagentaSport-Liveübertragung könnt Ihr Euch im Pay-per-View (4,99 Euro) auf der Sportplattform One Football im Livestream ansehen.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Alemannia Aachen

Hansa Rostock vs Alemannia Aachen: Aufstellungen

Hansa Rostock vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Brinkmann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Selimbegovic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hansa Rostock

Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann schob sich durch drei Siege in Folge ohne Gegentor bis auf den sechsten Tabellenplatz nach vorne. In Ulm, gegen Schweinfurt und zuletzt in Regensburg spielte Rostock stark auf. Gegen Aachen ist der Einsatz von Topscorer Adrien Lebeau nach fast viermonatiger Verletzungspause möglich.

News über Alemannia Aachen

Die Alemannia verlor seine beiden letzten Drittligaspielen. Davor war sie aber in drei Spielen siegreich. In der Tabelle liegt Aachen auf Platz 16 mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. In Rostock will die Alemannia an bessere Zeiten anknüpfen und Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hansa Rostock vs Alemannia Aachen: Die Tabellen

