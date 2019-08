Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die 3. Liga heute live übertragen

Hansa Rostock duelliert sich in der 3. Liga mit Sonnenhof Großaspach. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Am 5. Spieltag der 3. Liga trifft der FC Hansa Rostock auf die SG Sonnenhof Großaspach . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 17. August, um 14 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Hansa Rostock ist durchwachsen in die neue Saison gestartet. Nach dem vierten Spieltag steht das Team von Trainer Jens Härtel mit einer Ausbeute von vier Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag musste man sich mit 0:1 in Unterhaching geschlagen geben.

Die Gäste aus Großaspach haben dieselbe Bilanz vorzuweisen (ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen) und rangieren punktgleich einen Platz hinter Hansa.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie der zwischen Hansa Rostock und Sonnenhof Großaspach heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Das Duell auf einen Blick

Duell Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach Datum Samstag, 17. August 2019 || 14 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock Zuschauer 29.000 Plätze

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach heute live im TV verfolgen - geht das?

Wer setzt sich im heutigen Duell durch und sichert sich die drei Punkte? Ab 14 Uhr wissen wir mehr, wenn Rostock und Großaspach aufeinandertreffen. Wo kann man sich die Begegnung anschauen?

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Wird die Partie im Free-TV gezeigt?

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD und die zugehörigen Dritten Programme, wie beispielsweise NDR oder WDR , haben regelmäßig Partien der 3. Liga im Angebot und übertragen manche Spiele live im frei empfangbaren TV.

Für die heutige Begegnung zwischen Rostock und Großaspach ist das jedoch leider nicht der Fall. Somit muss man auf eine Alternative zurückgreifen, um trotzdem live dabei zu sein.

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Die 3. Liga heute live im TV bei MagentaSport

Um die Partie live und in voller Länge mitverfolgen zu können, seid Ihr bei MagentaSport richtig aufgehoben. Der hauseigene Sender der Telekom überträgt sämtliche Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Folglich wird dort auch Hansa Rostock gegen Sonnenhof Großaspach gezeigt.

Die Übertragung beginnt bei MagentaSport bereits eine Viertelstunde vor Anstoß, welche auf 14 Uhr angesetzt ist. Moderator Gari Paubandt stimmt Euch dabei auf die Begegnung ein. Sobald der Ball rollt, kommentiert Mike Münkel das Spielgeschehen in Rostock.

Um das Spiel bei MagentaSport sehen zu können, müsst Ihr Kunde bei der Telekom sein und ein Abo abgeschlossen haben, welches monatlich 9,95 Euro kostet. Mehr Informationen zum Abonnement findet Ihr auf der Website von MagentaSport .

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung gibt es zudem auch die Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen Hansa Rostock und Sonnenhof Großaspach heute via LIVE-STREAM zu verfolgen.

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach heute im LIVE-STREAM bei MagentaSport

In Sachen LIVE-STREAM ist MagentaSport am heutigen Samstag die einzige Anlaufstelle. Der Sender hat die Übertragung der Begegnung im TV sowie als LIVE-STREAM im Programm.

Ihr könnt die Partie zwischen Rostock und Großaspach entweder als Einzelspiel verfolgen, oder die Konferenz am Samstagnachmittag einschalten. Folgende Partien finden heute parallel statt:

Wie bei der TV-Übertragung gilt auch für den Zugang zum LIVE-STREAM: Ihr benötigt eine Mitgliedschaft bei der Telekom sowie ein Abo bei MagentaSport. Alle Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid nicht im Besitz eines Abonnements bei MagentaSport oder könnt die heutige Begegnung aus anderen Gründen nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Kein Grund zur Sorge: Goal hat zum Duell Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach einen LIVE-TICKER im Angebot.

Dort verpasst Ihr keinerlei relevante und spielentscheidende Szenen aus Rostock und bleibt stets über das Spielgeschehen auf dem Laufenden. Der LIVE-TICKER ist dabei komplett kostenlos.

Zu finden ist der Service entweder unter www.goal.com oder in der kostenfreien Goal-App, die Ihr euch bequem aus den entsprechenden Stores herunterladen könnt: