Hansa Rostock gegen SC Verl heute live: Das Spiel der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER und Co.

Das Verfolgerduell der 3. Liga: Hansa Rostock und der SC Verl sind dicht an den Aufstiegsplätzen dran. Das Spiel heute live im TV und STREAM.

Mit Philip Türpitz hat sich Hansa Rostock am Deadline Day nochmals für das Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga verstärkt. Der Mittelfeldspieler, der vom SV Sandhausen gekommen ist, bringt reichlich Erfahrung in der 2. und 3. Liga mit. Auch der SC Verl hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und leiht Sven Köhler vom VfL Osnabrück bis zum Saisonende aus.

Das Spiel der Rostocker gegen den KFC Uerdingen, das für den vergangenen Samstag angesetzt war, musste wegen der Corona-Quarantäne der Uerdinger abgesagt werden. Damit hat die Mannschaft von Trainer Jens Härtel etwas mehr Zeit, sich auf die kommende Partie gegen Verl vorzubereiten. Die Hanseaten konnten alle drei Spiele im neuen Jahr gewinnen und befinden sich in einer sehr guten Ausgangslage, um noch ein Wort um den Aufstieg mitzureden.

Der Aufsteiger aus Verl hat noch kein Spiel im Jahr 2021 verloren, allerdings konnten die Ostwestfalen in sechs Spielen auch nur eine Partie beim 4:3-Sieg in Unterhaching gewinnen. Mit 34 Punkten steht die Mannschaft von Guerino Capretti auf dem fünften Rang, nur einen Platz hinter der Hansa-Kogge.

Hansa Rostock gegen den SC Verl heute live. So könnt Ihr das Verfolgerduell in der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen.

Hansa Rostock gegen den SC Verl: Das Verfolger-Duell im Überblick

Wettbewerb 3. Liga, 23. Spieltag Begegnung F.C. Hansa Rostock (4. Platz) - SC Verl (5. Platz) Ort Ostseestadion, Rostock Anpfiff Freitag, 05.02.2021, 19 Uhr

Hansa Rostock vs. SC Verl heute live: Das Verfolgerduell der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Die Top-Partie am 23. Spieltag der 3. Liga wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Weder der Westdeutsche Rundfunk (WDR) noch der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat sich die Rechte für die Übertragung sichern können. Wie Ihr das Spiel trotzdem im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr bei Goal.

Hansa Rostock gegen den SC Verl: Das Spiel der 3. Liga heute live im LIVE-STREAM bei MagentaTV

Der Streaming-Dienst des Telekommunikationsunternehmens Telekom hat die Lizenz für die Übertragung aller Partien der 3. Liga. MagentaTV zeigt in seinem Kanal MagentaSport alle 308 Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Als Telekom-Kunde genießt man dabei einen besonderen Vorteil. Denn MagentaSport ist im ersten Jahr kostenlos, wenn man bereits einen Vertrag bei dem Unternehmen hat.

Quelle: Getty Images

Falls man noch kein Kunde bei der Telekom ist, aber das Spiel Hansa Rostock gegen den SC Verl trotzdem sehen möchte, kann man ein Abonnement bei MagentaTV abschließen. Ist man bereit, sich für ein Jahr zu binden, kostet MagentaSport 9,95 Euro monatlich im Jahresabo. Im Monatsabo sind die Kosten für die 3. Liga mit 16,95 Euro etwas höher.

Nach Vertragsabschluss bekommt man die Zugangsdaten für MagentaSport, mit denen man sich in die App des Senders einloggen kann. Zuvor muss die Anwendung noch auf Eurem Endgerät installiert werden. Sie ist sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte verfügbar; den jeweilgen Download findet Ihr hinter den Links. Nach der Installation und dem Log-In könnt Ihr die 3. Liga bequem auf Eurem Smartphone, Tablet oder Computer streamen.

Hansa Rostock vs. SC Verl: Das Spiel der 3. Liga heute live im TV bei MagentaTV

Falls Ihr keinen Smart-TV habt, auf dem Ihr die MagentaSport-App ebenfalls nutzen könnt, gibt es die Möglichkeit, einen Laptop oder eine Spielekonsole mit dem TV zu verbinden und so das Spiel auf dem großen Bildschirm zu sehen. Eine weitere Variante bietet MagentaTV mit einem Stick als Adapter. Den Stick kann man monatlich mieten oder kaufen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier.

Hansa Rostock gegen den SC Verl heute live: Die 3. Liga bei MagentaTV im Überblick

Telekomkunde Nicht-Kunde Jahresabo kostenlos (im ersten Jahr, danach 4,95 Euro) 9,95 Euro Monatsabo nicht verfügbar 16,95 Euro

Hansa Rostock vs. SC Verl: Die 3. Liga im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen, weil Ihr keinen Vertrag mit der Telekom habt oder keinen mit MagentaTV abschließen wollt? Goal hat eine interessante Alternative für Euch! In unserem LIVE-TICKER werdet Ihr über alle wichtigen Ereignisse der Partie top-aktuell informiert. Klickt Euch mal rein!

Hansa Rostock gegen den SC Verl: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Löhmannsröben, Sonnenberg, Riedel, Scherff - Rhein, Bahn - Farrona Pulido, Verhoek, Lauberbach

Die Aufstellung des SC Verl:

Brüseke - Lannert, Langesberg, Mikic, Ritzka - M. Kurt - Sander, Corboz - Schikowski, Janjic, Rabihic