Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: So wird die 3. Liga übertragen

31. Spieltag in der 3. Liga: Hansa Rostock empfängt den 1. FC Magdeburg. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die 3. Liga geht im Eiltempo weiter, die nächste englische Woche steht vor der Tür. Heute trifft Hansa Rostock auf den 1. FC Magdeburg. Die Partie wird um 20.30 Uhr im Ostseestadion angepfiffen.

Gastgeber Rostock ist aktuell Neunter in der , mit 45 Punkten ist man auch nicht allzu weit von den Aufstiegsrängen entfernt. Am vergangenen Spieltag konnte man mit 3:0 beim SV Meppen gewinnen. Magdeburg hingegen steckt noch im Abstiegskampf, mit 37 Punkten belegt der 1. FC Platz 15. Am Wochenende spielte man 1:1 gegen den KFC Uerdingen. Im Hinspiel konnte sich Rostock mit 1:0 gegen Magdeburg durchsetzen.

In diesem Artikel erkläre wir, wie und wo Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem posten wir hier die Mannschaftsaufstellungen, sobald diese veröffentlich wurden.

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb: 3. Bundesliga

3. Bundesliga Spiel: FC Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg

FC Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg Datum: 09. Juni 2020

09. Juni 2020 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Ostseestadion

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Die 3. Liga ist spannender denn je, und durch die vielen, englischen Wochen weiß kaum noch jemand, welcher Sender welches Drittligaspiel überträgt. Fakt ist, dass die Öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport die Übertragungsrechte der 3. Liga besitzen. Doch wer zeigt das heutige Spiel? Goal gibt die Antworten!

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV

Vorab die schlechte Nachricht: Rostock vs, Magdeburg gibt es heute leider nicht im Free-TV zu sehen, da keiner der öffentlich-rechtlichen Sender das Spiel übertragen darf. Damit überträgt MagentaSport die Partie heute LIVE und in voller Länge! Gari Paubandt ist ab 20.15 Uhr Euer Kommentator. Wer das Spiel in der Konferenz sehen will, kann dies natürlich auch bei Magenta tun. In der Konferenz kommentieren Alexander Klich und Martin Piller für Euch das Geschehen.

MagentaSport ist für jeden Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos verfügbar. Danach kostet Magenta monatlich 4,95 Euro. Aber auch als Nicht-Telekom-Kunde könnt Ihr die 3. Liga live im TV verfolgen: Monatlich kostet Euch das 16,95 Euro, oder, bei Abschluss eines Jahresabos, 9,95 Euro im Monat.

Alle weiteren Infos zum Angebot von MagentaSport findet Ihr hier.

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im LIVE-STREAM

Alle Drittligaspiele gibt es auch als LIVE-STREAM im Internet zu sehen. Für das heutige Spiel besitzt Magenta die Übertragungsrechte für den LIVE-STREAM, was bedeutet, dass die gleichen Magenta-Abo-Voraussetzungen wie für die TV-Übertragung gelten. Über www.magentasport.de wird das Spiel über die vollen 90 Minuten gestreamt. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Falls Ihr einen Laptop mit HDMI-Kabel besitzt, könnt Ihr diesen an Euer TV-Gerät anschließen und das Spiel somit als Stream über den großen Bildschirm verfolgen.

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr für die Übertragung kein Geld bezahlen möchtet, schaut einfach in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein. Hier erfahrt Ihr alles über das Spiel aus dem Ostseestadion. Fast in Echtzeit berichten wir über Tore, Karten oder sonstige, spannende Szenen.

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn findet Ihr hier die Aufstellungen!

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 8 TSV 46 50:43 9 FC Hansa Rostock 45 41:34 10 KFC Uerdingen 44 35:41 ... ... ... ... 13 Viktoria Köln 38 52:59 14 1. FC Magdeburg 37 39:33 15 Chemnitzer FC 37 46:47

Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick