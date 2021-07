Zum Auftakt der Saison 21/22 der 2. Bundesliga trifft Hansa Rostock auf den Karlsruher SC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Gute Nachricht für alle Fußballfans: Die in diesem Jahr gar nicht so lange Sommerpause ist vorbei - und hochklassiger Fußball wieder zurück auf dem Programm.

Denn dieses Wochenende startet die 2. Bundesliga in die Saison 2021/2022. Und Aufsteiger Hansa Rostock hofft gleich zum Auftakt gegen den Karlsruher SC auf die ersten Punkte.

Umgekehrt will man beim KSC, den man getrost zu zu den Überraschungsteams der vergangenen Saison zählen kann, gegen starke Konkurrenz an die Erfolge der vergangen Spielzeit anzuknüpfen - und mit einem starken Auftritt beim Gastspiel an der Ostsee den Grundstein dafür legen.

Hier zeigen wir Euch, wo und wie die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem Karlsruher SC live im TV und STREAM übertragen wird. Zudem könnt Ihr in diesem Artikel kurz vor Anpfiff nachlesen, welche Anfangsformationen die Trainer aufs Feld schicken.

Hansa Rostock vs. Karlsruher SC (KSC) heute live im TV und STREAM: Die 2. Liga am Samstag

Begegnung Hansa Rostock vs. Karlsruher SC Wettbewerb 2. Bundesliga (1. Spieltag) Datum Samstag, 24.07.2021 | 13:30 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock

2. Bundesliga: So könnt Ihr Hansa Rostock vs. KSC heute live im TV verfolgen

Wie auch in der vergangnen Spielzeit wird natürlich auch in dieser Saison jedes einzelne Spiel der 2 Bundesliga live und in voller Länge im deutschen Fernsehen übertragen.

Dafür sorgt erneut Sky, dass sich die Übertragungsrechte gesichert hat. Neu ist hingegen, dass auch Sport 1 Spiele überträgt - deren 33 hat sich der Sportsender gesichert und diese werden nun im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Damit stellt sich zur neuen Saison vor jedem Spiel die Frage: Sky oder Sport 1 - wer überträgt?

Im Fall von Hansa Rostock vs. KSC lautet die Antwort jedenfalls: Sky. Wir liefern Euch hier alle weiteren Informationen rund um die Übertragung der Partie.

Hansa Rostock vs. Karlsruher SC heute mit Sky-Abo live sehen

Sky zeigt die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem KSC exklusiv live und in ganzer Länge im Fernsehen auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2.

Dort startet die Übertragung bereits ab 13.00 Uhr, mit Vorberichten, Hintergründen und Wissenswertem rund um die Partie leitet Sky den Auftakt der 2. Bundesliga-Saison ein. Ab 13.30 Uhr berichtet dann Jürgen Schmitz als Kommentator fachkundig vom Spielgeschehen im Ostseestadion zu Rostock.

Zusätzlich überträgt Sky die Partie auch in einer Konferenzschaltung zusammen mit den anderen 13.30-Uhr-Partien des Auftaktspieltags. Zu sehen ist diese auf Sky Sport Bundesliga 1, Nele Schlenker ordnet die Spielereignisse ein.

Damit Ihr die Begegnung zwischen Rostock und dem KSC live via Sky verfolgen könnt, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement des Bezahlsenders erforderlich. Zu welchen Konditionen und Laufzeiten dies möglich ist, könnt Ihr auf der offiziellen Website von Sky nachlesen.

2. Bundesliga heute live: Die Übertragung der Partie Rostock vs. Karlsruhe in der Übersicht

Sender : Sky Sport Bundesliga 2/2 HD (Einzelspiel) und Sky Sport Bundesliga 1/1 HD (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 2/2 HD (Einzelspiel) und Sky Sport Bundesliga 1/1 HD (Konferenz) Beginn der Vorberichterstattung : 13.00 Uhr

: 13.00 Uhr Spielbeginn : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Kommentator: Jürgen Schmitz

Hansa Rostock vs. Karlsruher SC heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Falls Ihr unterwegs seid und die Begegnung zwischen Rostock und Kalrsruhe nicht live vor dem Fernseher schauen könnt, bietet euch Sky mit dem LIVE-STREAM eine weitere Möglichkeit, das Spielgeschehen im Ostseestadion live mitzuverfolgen. Damit könnt Ihr die Begegnung auch auf mobile Geräte übertragen.

Auch hierfür ist natürlich ein Abonnement des Bezahlsenders erforderlich, um das Nord-Süd-Duell zwischen den Hansestädern und dem KSC dann via Sky-Go-App oder Sky Ticket zu streamen. Im Folgenden zeigen wir Euch, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

2. Bundesliga: Hansa Rostock vs. KSC heute in der Sky-Go-App streamen - so gehts

Der LIVE-STREAM via Sky-Go-App ist einfach und unkompliziert. Alles was Ihr dafür tun müsst, ist die SkyGo-App auf dem gewünschten Gerät herunterladen - das ist für Abonnenten überdies kostenlos. Danach könnt Ihr mithilfe der App die Partie Hansa Rostock vs. Karlsruher SC auf allen mobilen Endgeräten verfolgen.

Rostock vs. Karlsruhe heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket stellt eine alternative Option für all diejenigen dar, die kein längerfristiges Sky-Abonnement abschließen möchten: Denn mit Sky Ticket sind flexiblere, weil kürzere Abomodelle möglich.

Damit könnt Ihr dann zwar nicht die TV-Sender empfangen, habt dafür aber Zugang auf die LIVE-STREAM-Mediathek von Sky und könnt dort Hansa Rostock vs. Karsruher SC und - abhängig vom gewählten Modell - auch weitere Partien schauen. Die Übertragung ist dabei in Bild und Ton identisch mit der im TV.

Im ersten Monat werden für Sky Ticket 9,99 Euro, für jeden weiteren im Anschluss 29,99 Euro fällig. Alternativ könnt Ihr Euch mit dem Tagesticket für 9,99 Euro für die Dauer eines Tages den Zugriff auf den LIVE-STREAM sichern und so die Übertragung der Partie zwischen dem Aufsteiger aus Rostock und den Badenern verfolgen.

Hansa vs. KSC heute live: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Aufstellung Rostock:

Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - Rizzuto, Rhein, Ingelsson, Behrens, Mamba - Verhoek

Aufstellung KSC:

Gersbeck - Jung, Bormuth, Kobald, Heise - Gondorf, Wanitzek - Choi, Cueto - Batmaz, Hofmann

Der LIVE-TICKER: Nichts verpassen bei Hansa Rostock vs. Karlsruher SC heute

Ihr könnt das Duell zwischen Hansa Rostock und dem Karlsruher SC nicht live sehen, wollt aber trotzdem über alle Spielereignisse umgehend informiert werden? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal das Richtige für Euch!

Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr stets auf dem Laufenden, dazu werden Euch interessante Hintergrundinformationen und aktuelle Statistiken rund um das Spiel serviert. Hier geht's lang zum LIVE-TICKER!

Hansa Rostock vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und STREAM: Die Opta-Fakten zur 2. Liga