Jahn Regensburg erwartet heute, Samstag, 6. November, Hansa Rostock zum Duell in der 2. Bundesliga. Die Partie wird um 13.30 Uhr im Jahnstadion angepfiffen.

Für die Regensburger ist es die Chance zur Revanche - aber nicht zur Wiedergutmachung. Denn das Pokal-Aus vor anderthalb Wochen können sie nicht rückgängig machen. Nach 90 Minuten hatte es gegen Hansa 2:2 gestanden, nach 120 Minuten 3:3. Also musste das Elfmeterschießen entscheiden - und in dem hatten die Rostocker mehr Glück und Können und setzten sich mit dem Gesamtergebnis von 7:5 durch.

In der Liga ist der Jahn weiterhin eine der großen Überraschungen: Seit sieben Spielen ist die Truppe ungeschlagen und behauptet sich vor diesem Spieltag als Zweiter auf einem Aufstiegsrang. Hansa macht es für einen Aufsteiger mit 14 Punkten aus zwölf Duellen bislang ordentlich. Am vergangenen Spieltag schlug das Team von der Ostsee Fortuna Düsseldorf mit 2:1.

Gelingt Regensburg die Revance für das Pokal-Aus oder hat Hansa wieder das bessere Ende für sich? Alle Infos zur Übertragung des Duells aus der 2. Bundesliga in TV und LIVE-STREAM folgen jetzt.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock (live auf Sky Ticket) Wettbewerb 2. Liga Anpfiff 6. November - 13.30 Uhr Spielort Jahnstadion (Regensburg)

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Hier läuft das Spiel im TV

Immer wieder stellt sich den Fußball-Fans die Frage: Wo kann ich das Duell meines Lieblingsteams im Fernsehen sehen? Die Antwort auf diese Frage ändert sich meist von Jahr zu Jahr. Im Fall der Partie zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock lautet sie in dieser Saison 'Sky'. Denn der Pay-TV-Sender konnte sich die Rechte an der 2. Bundesliga sichern und überträgt deshalb jedes Spiel aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Außerdem ist Sport1 noch bei der 2. Liga mit dabei, aber der Free-TV-Sender zeigt pro Spieltag nur eine Partie - und zwar die am Samstagabend.

Regensburg gegen Rostock findet aber bereits am Samstagmittag statt und deshalb ist klar, dass Sport1 für die Übertragung der Begegnung nicht in Frage kommt. Eure Anlaufstelle ist Sky. Nur dort läuft das Spiel aus dem Jahnstadion live und in voller Länge.

Regensburg vs. Rostock heute live: Das Duell bei Sky

Also einfach Sky einschalten, sich zurücklehnen und das Spiel genießen? Das geht - aber nur für die Fans, die auch ein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben. Denn Sky ist ein Pay-TV-Sender und damit kostenpflichtig. Das Programm des Senders ist in verschiedene Pakete unterteilt, die man in unterschiedlichen Kombinationen oder auch einzeln buchen kann. Wenn es Regensburg gegen Rostock sein soll, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket, in dem alle Zweitliga-Partien sowie die Samstagsspiele der 1. Bundesliga enthalten sind. Weiterer Fußball, zum Beispiel aus der Premier League, steckt im Sport-Paket, das es ebenfalls bei Sky gibt.

Welche Pakete es bei Sky gibt und was genau sie kosten, erfahrt Ihr hinter diesem Link.

Hat mit der Registrierung bei Sky alles geklappt, dann steht dem Fußball-Genuss heute um 13.30 Uhr nichts mehr im Weg. Es gibt für Euch die kompletten 90 Minuten aus Regensburg. Das Duell läuft auf Sky Sport 5 als Einzelspiel und auf Sky Sport 3 in der Konferenz mit den beiden anderen Spielen Düsseldorf vs. Hannover und Paderborn vs. Ingolstadt.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Alle die, die keinen Fernseher haben oder zum Zeitpunkt des Spiels gerade unterwegs sind, gehen aber auch nicht leer aus, denn es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen Regensburg und Rostock zu verfolgen: den LIVE-STREAM. Wieder ist Sky der Anbieter, der Euch die Bewegtbilder überträgt, denn auch für den Stream besitzt der Pay-TV-Sender die Rechte. Und er hat zwei Möglichkeiten für Euch im Angebot, wie Ihr an diesen Stream und damit an die Übertragung von Jahn vs. Hansa kommt.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: LIVE-STREAM mit Sky Go

Die erste Möglichkeit heißt Sky Go - und dürfte allen, die bereits ein Abo bei Sky abgeschlossen haben, ein Begriff sein. Denn bereits mit dem Abschluss des Abos habt Ihr die Zugangsdaten für Sky Go erhalten. Dort wird das von Euch gebuchte Sky-Programm im Stream gezeigt, ohne Abo funktioniert Sky Go nicht. Alle weiteren Infos zu Sky Go gibt es hier. Die Übersicht über die verschiedenen Sky-Pakete, die buchbar sind, findet Ihr hier.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Die zweite Möglichkeit heißt Sky Ticket und ist für alle die von Euch gedacht, die kein Abo bei Sky buchen wollen. Mit Sky Ticket seid Ihr flexibler, weil viel kurzfristiger bei Sky unterwegs. Ihr könnt beispielsweise die Laufzeit auf einen Monat begrenzen und zahlt für das Supersport-Ticket, das Euch Zugang zur 1. und 2. Liga, der Premier League und dem DFB-Pokal verschafft, 29,99 Euro.

Wenn Ihr Euch länger an Sky bindet, wird das Ganze günstiger: Das Jahresticket, bei dem Ihr Euch für zwölf Monate bindet, kostet nur 19,99 Euro pro Monat.

Jetzt anmelden!

Eine Riesen-Auswahl an Champions-League-Spielen - nur bei DAZN

Neben Sky gibt es auf dem deutschen Markt mit DAZN noch einen weiteren Anbieter für LIve-Sport. DAZN setzt ausschließlich auf LIVE-STREAMS und hat ein üppiges Angebot: Es gibt die Freitags- und Sonntagsspiele aus der Bundesliga, 121 von 136 Partien aus der Champions League exklusiv, Spaniens LaLiga, Italiens Serie A und Frankreichs Ligue 1. Dazu kommen noch Highlights aus vielen anderen Sportarten wie die NFL, NBA, MLB, MMA, Tennis, Darts und Boxen. Aber das ist noch längst nicht alles. Schaut einfach mal bei DAZN vorbei und überzeugt Euch selbst vom Riesen-Angebot!

Der Preis beträgt 14,99 im Monat und im Jahresabo 149,99 Euro. Wenn Ihr Euch also für zwölf Monate bindet, sinkt der Monatspreis auf rund 12,50 Euro. Ein unschlagbares Angebot! Alle weiteren Infos zu DAZN gibt es hier!

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Jahn Regensburg:

Meyer - Saller, Elvedi, Breitkreuz, Wekesser - Gimber, Besuschkow - Beste, Zwarts, Singh - Otto

Aufstellung Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Rizzuto - Behrens, Fröde, Rhein - Omladic, Verhoek, Schumacher