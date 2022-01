Hansa Rostock vs. Hannover 96: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Liga heute

Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga trifft Hansa Rostock im heimischen Ostseestadion auf Hannover 96. Anpfiff der Partie ist am Freitag, den 14. Januar 2022, um 18.30 Uhr. GOAL versorgt Euch mit den Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM, erklärt Euch den Weg zu den Highlights und einem LIVE-TICKER.

Während die Bundesliga bereits am ersten Januar-Wochenende in die Rückrunde der Spielzeit 2021/22 gestartet ist, mussten die Fans der Zweitliga-Klubs ein wenig länger auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs warten. Nun ist es aber so weit - und die möglicherweise beste 2. Bundesliga der Geschichte sucht ihren Meister sowie die Auf- und Absteiger.

Fans von Hansa Rostock und Hannover 96 richten den Blick eher gen Tabellenkeller. Beide Teams wussten im bisherigen Saisonverlauf nicht zu überzeugen und stehen folgerichtig auf dem 14. bzw. 15. Tabellenplatz. Der Abstand beider Mannschaften auf den Relegationsrang 16 beträgt drei mickrige Punkte.

Während der Aufsteiger von der Ostsee mit dem Klassenerhalt zufrieden sein dürfte, sind die Ambitionen in Niedersachsen vermutlich andere. Zwar wurde vor Beginn der Hinrunde kein Saisonziel ausgegeben, die von Ex-Trainer Jan Zimmermann angepeilte "Entwicklung" lässt allerdings noch auf sich warten.

Zuletzt lief es unter dem neuen Coach Christoph Dabrowski immerhin etwas besser, von den drei Partien unter seiner Regie wurden zwei siegreich gestaltet. Ganz anders ist der Trend bei der "Kogge", Trainer Jens Härtel und seine Elf sammelten nur drei Punkte aus den vergangenen fünf Aufeinandertreffen.

Ob Hansa Rostock gegen Hannover 96 das Ruder herumreißen kann, entscheidet sich am Freitag, 14. Januar 2022, ab 18:30 Uhr - und Ihr könnt live dabei sein! Wie das funktioniert, erklärt Euch GOAL in den nachfolgenden Abschnitten.

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live: Die Übertragung der Zweitliga-Partie in der Übersicht

Begegnung: Hansa Rostock vs. Hannover 96 ( live bei Sky Ticket )

) Wettbewerb: 2. Bundesliga, 19. Spieltag

Datum: 14. Januar 2022, 18.30 Uhr

Austragungsort: Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live: Läuft die Zweitliga-Partie im Free-TV?

Lange Zeit waren Zweitliga-Partien nur im Pay-TV zu sehen, seit Beginn der laufenden Saison gelten allerdings neue Regelungen für die Übertragungsrechte. Daher läuft pro Spieltag eine Begegnung live im frei empfangbaren Fernsehen.

Dies betrifft allerdings das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend um 20:30 Uhr. Wer aufmerksam gelesen hat, dürfte wissen, dass die Partie zwischen Rostock und Hannover am Freitagabend ausgetragen wird - und demzufolge nicht im Free-TV zu sehen ist.

Hansa Rostock vs. Hannover 96: Welcher Anbieter zeigt die 2. Liga heute im Pay-TV und LIVE-STREAM?

Nun stellt sich die Frage, welcher Anbieter für die Übertragung verantwortlich ist. Mit Magenta Sport, Sky und DAZN sind schließlich drei verschiedene Player für Übertragungen der deutschen Profiligen verantwortlich, darüber hinaus laufen auch einzelne Partien bei den Regionalprogrammen der ARD, auf Sport1 oder Sat.1.

Magenta Sport hält die Rechte an der 3. Liga, DAZN liefert Übertragungen zu internationalen Meisterschaften, der Champions League sowie ausgewählten Bundesliga-Partien und der Münchner Pay-TV-Sender Sky zeigt die Samstagsspiele der Bundesliga und alle Zweitliga-Duelle. Somit ist auch klar, bei welchem Anbieter Ihr ein Abonnement benötigt, um Rostock gegen Hannover live zu verfolgen: Sky.

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live: Die Zweite Liga im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sky verfolgen

Das Angebot von Sky ist umfassend und bietet Euch ein großes Programm an Live-Sport, dafür braucht Ihr allerdings ein Abonnement und müsst ein entsprechendes Paket buchen. Eine Möglichkeit stellt das Bundesliga-Paket dar, für umgerechnet 27,00 Euro monatlich sichert Ihr Euch Zugang zu Spielen der 1. und 2. Bundesliga. Habt Ihr Euch ein Sky-Abo gesichert, könnt Ihr Euch auch die Sky-Go-App herunterladen und das Kräftemessen via LIVE-STREAM verfolgen.

Darüber hinaus bietet sich auch ein Abonnement bei Sky Ticket an. Entscheidet Ihr Euch für das Supersport-Ticket, zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat und erhaltet dafür die Eintrittskarte zu den Live-Übertragungen der beiden besten deutschen Ligen, der Premier League sowie des DFB-Pokals. Seid Ihr registriert, ladet Ihr die App einfach auf ein Endgerät Eurer Wahl herunter, sucht den entsprechenden LIVE-STREAM aus und genießt das Spiel.

Hansa Rostock vs. Hannover 96: Highlights und LIVE-TICKER zur 2. Liga heute

Mit bislang 14 Saisontreffern stellt Hannover 96 den schlechtesten Angriff der 2. Liga, allerdings brennt der Gastgeber aus Rostock (21 Tore) offensiv auch kein Feuerwerk ab. Ändert sich das möglicherweise im direkten Duell? Am Freitagabend wissen wir mehr - und falls Ihr nicht live dabei sein könnt, die wichtigsten Aktionen im Nachgang aber sehen wollt, greift einfach auf die Highlights zurück. Diese findet Ihr bei Sky, zudem lädt die ARD die kurzen Clips auf Ihrem YouTube-Kanal hoch.

Falls Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben wollt, werft einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort versorgen wir Euch mit den Schlüsselszenen zur Partie und informieren Euch über Tore, Großchancen sowie Gelbe und Rote Karten.

Hansa Rostock vs. Hannover 96 heute live sehen: Die Übertragung der Zweitliga-Partie in der Übersicht

Hansa Rostock vs. Hannover 96 live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Rostock: Kolke - Rizzuto, Meißner, Roßbach, Neidhart - Fröde, Rhein - Duljevic, Bahn, Breier - Verhoek - Trainer: Härtel.

Aufstellung Hannover: Zieler - Muroya, M. Franke, Börner, Hult - Diemers, Ondoua - Beier, Kerk, Maina - Teuchert. - Trainer: Dabrowski.