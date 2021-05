Hansa Rostock vs. FSV Zwickau heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt heute Hansa Rostock den FSV Zwickau. Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Ost-Duell in der 3. Liga! Am heutigen Samstag, 8. Mai, empfängt Hansa Rostock den FSV Zwickau. Die Partie des 36. Spieltags wird um 14 Uhr im Ostseestadion angepfiffen.

Vor allem für Hansa Rostock ist das Spiel von besonderer Bedeutung. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel ist eines von noch vier Teams, die in die 2. Bundesliga aufsteigen können. Das sind neben dem Tabellenzweiten Rostock der punktgleiche Tabellenführer Dynamo Dresden sowie die Verfolger FC Ingolstadt und TSV 1860 München, die beide zwei Punkte hinter dem Spitzenduo zurück liegen.

Um die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu schaffen, zählen für Rostock im weiteren Saisonverlauf nur noch Siege.

Bei sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegslatz scheint der Klassenerhalt drei Spieltage vor Saisonende für den FSV Zwickau indes bereits so gut wie gesichert. In der Hinrunde gewann Rostock in Zwickau mit 2:0.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo Hansa Rostock gegen FSV Zwickau heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau live: Das Spiel der 3. Liga im Detail

Wettbewerb 3. Liga, 36. Spieltag Begegnung Hansa Rostock - FSV Zwickau Ort Ostseestadion, Rostock Datum Samstag, 8. Mai, 14 Uhr

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Hier ist die 3. Liga bereits erstklassig! Alle Spiele der Saison 2020/21 werden live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - zahlreiche sogar im Free-TV.

Magenta Sport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt alle Spiele als Einzelspiel, wenn mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden wird zudem eine Konferenz angeboten.

Auf den 3. Programmen der ARD werden jeden Samstag bis zu drei Spiele live im Free-TV gezeigt. Wie sieht es mit der heutigen Partie zwischen Hansa Rostock und dem FSV Zwickau aus?

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau heute live im Free-TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im MDR und NDR

Das ist doch mal eine gute Nachricht! Rostock gegen Zwickau wird heute live Free-TV übertragen - und zwar vom MDR und dem NDR. Auf beiden Sendern beginnt die Übertragung um 14 Uhr.

Der Mitteldeutsche Rundfunk und der Norddeutsche Rundfunk bieten auch jeweils einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Zu diesen gelangt Ihr unter folgenden Links:

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von MagentaSport

Selbstverständlich könnt Ihr Hansa Rostock gegen den FSV Zwickau heute auch bei Magenta Sport im TV und im LIVE-STREAM sehen. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Mike Münkel

Mike Münkel Moderator: Gari Paubandt

Wenn es Euch reicht, das Spiel als Teil der Samstagskonferenz zu sehen, könnt Ihr auch diese bei Magenta Sport live schauen. Folgende Spiele sind heute in der Konferenz enthalten:

1. FC Magdeburg - MSV Duisburg

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken

FC Hansa Rostock - FSV Zwickau

1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen

SG Dynamo Dresden - FC Viktoria Köln

SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So funktioniert Magenta Sport

Die Übertragungen auf Magenta Sport (TV und LIVE-STREAM) sind in den meisten Fällen nicht kostenlos. Telekom-Kunden erhalten den Service in den ersten zwölf Monaten noch kostenlos, danach müssen sie monatlich 4,95 Euro bezahlen. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Die Übertragung am heimischen Fernseher funktioniert mit einem Media Receiver und der MagentaTVBox. Mit der kostenlosen Magenta-Sport-App könnt Ihr Magenta Sport auch auf dem Smart-TV schauen.

Um den LIVE-STREAM von Magenta Sport sehen zu können, müsst Ihr für Smartphone und Tablet die kostenlose Magenta-Sport-App im Play Store oder im App Store downloaden. Am Computer ist der LIVE-STREAM über alle gängigen Browser wie Firefox, Chrome, Safari und Edge abrufbar.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen der beiden Mannschaften, sobald diese vorliegen.

Hansa Rostock vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Goal begleitet das Drittliga-Duell heute im LIVE-TICKER. Dort verpasst Ihr keine wichtige Spielszene und erhaltet zudem noch interessante Statistiken.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Hansa Rostock - FSV Zwickau!

