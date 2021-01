Hansa Rostock vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen und LIVE-TICKER

Hansa Rostock ist nach drei Siegen in Folge auf Aufstiegskurs, doch jetzt wartet Saarbrücken. Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM.

Nach drei Siegen in Folge liegt Hansa Rostock sehr gut im Rennen um die Aufstiegsplätze. Nur zwei Punkte sind die Rostocker hinter dem TSV zurück, der auf einem direkten Aufstiegsplatz steht. Im Januar sind die Hanseaten sogar noch ohne Punktverlust. Gegen Unterhaching und Duisburg gewannen die Norddeutschen ihre Partien, doch nun kommt der 1. FC Saarbrücken an die Ostsee.

Das Hinspiel konnten die Saarländer durch ein frühes und ein spätes Tor für sich entscheiden. Sebastian Jacobs traf bereits in der fünften Minute und Nicklas Shipnoski machte in der 83. Minute den Sack zu. Zwar kamen die Rostocker dazwischen zu vielversprechenden Gelegenheiten, blieben aber insgesamt zu ungefährlich. Anstoß ist am Mittwoch um 19 Uhr im Ostseestadion (Rostock).

Hansa Rostock empfängt den 1. Saarbrücken in der englischen Woche der . So seht Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM.

Hansa Rostock gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb 3. Liga, 21. Spieltag Begegnung F.C. Hansa Rostock (4. Platz) - 1. FC Saarbrücken (7. Platz) Ort Ostseestadion, Rostock Anpfiff Mittwoch, 27.01.2021, 19 Uhr

Hansa Rostock vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Einige Spiele der 3. Liga werden auf den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen, vor allem wenn zwei verschiedene Sendeanstalten betroffen sind. Dennoch läuft die Partie Rostock gegen Saarbrücken nicht im Free-TV, obwohl die Vereine im Gebiet des Saarländischen Rundfunks (SR) und des Norddeutschen Rundfunks (NDR) liegen.

Mehr Teams

Quelle: Getty Images

Hansa Rostock gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM bei MagentaTV

Deswegen wird das Spiel nur im Programm MagentaSport des Pay-TV-Senders MagentaTV zu sehen sein. Der Ableger des Telekommunikationsunternehmens Telekom überträgt unabhängig von den dritten Kanälen der ARD alle 380 Spiele der 3. Liga live. Als Kunde der Telekom kann man MagentaSport im ersten Jahr sogar kostenfrei sehen. Danach werden 4,95 Euro pro Monat fällig.

Auch für Nicht-Kunden gibt es die Option, die 3. Liga mit MagentaSport zu schauen. Allerdings muss man dafür ein Abonnement beim Sender abschließen. Im Jahresabo kostet der Sportsender 9,95 Euro monatlich und im flexibleren Monatsabo 16,95 Euro. Im Paket ist nicht nur die dritthöchste deutsche Fußballliga enthalten, sondern auch die Deutsche Eishockey Liga (DEL) sowie die Basketball- .

Hansa Rostock vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im LIVE-STREAM bei MagentaSport

Hat man ein Abo für MagentaSport abgeschlossen, kann man die 3. Liga bequem auf seinem Smart-TV, Laptop, Tablet oder Smartphone sehen. Neben den Zugangsdaten, die man bei der Buchung erhält, ist dafür nur noch die App von MagentaSport notwendig. Die gibt es für Apple- oder Android-Endgeräte hinter dem jeweiligen Link.

Hansa Rostock gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im TV bei MagentaSport

Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, aber das Spiel dennoch lieber auf dem großen Bildschirm verfolgen, gibt es auch dafür verschiedene Lösungen. Die einfachste ist sicherlich, den Laptop per HDMI-Kabel mit dem TV zu verbinden und so den STREAM auf den Fernseher bringen. Gleiches funktioniert, falls man eine Spielekonsole (z.B.: Playstation 4) besitzt, denn auch darauf kann man die App installieren. Eine weitere Variante bietet MagentaTV mit einem Stick an, für den aber weitere Kosten anfallen. Weitere Infos findet Ihr über diesen Link.

Hansa Rostock vs. 1. FC Saarbrücken: Die 3. Liga bei MagentaSport im Überblick

Telekom-Kunde Nicht-Kunde Jahresabo kostenlos (im ersten Jahr; danach 4,95 Euro) 9,95 Euro Monatsabo nicht verfügbar 16,95 Euro

Hansa Rostock gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr wollt kein Geld investieren, aber trotzdem auch über die 3. Liga informiert werden? Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr schon während des Spiels immer auf der Höhe des Geschehens. Wir fassen alle wichtigen Ereignisse der Partie kompakt für Euch zusammen. Klickt Euch mal rein!

Hansa Rostock vs. 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels veröffentlichen wir an dieser Stelle die Aufstellungen beider Teams. Merkt Euch also am besten diesen Artikel und kommt vor dem Anpfiff nochmals hier vorbei!