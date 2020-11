Hansa Rostock vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 3. Liga heute

In der 3. Liga wird am Samstag das Spiel Hansa Rostock gegen FC Bayern München II angepfiffen. Alle Informationen zur Übertragung hier im Artikel.

Amgeht es um wichtige Punkte beim Spielgegen. Gespielt wird im

Hansa Rostock hat etwas den Anschluss an die Spitze verloren. Doch mit 17 Punkten steht das Team von der Ostsee nicht schlecht da. Seit vier Spielen konnte das Team von Trainer Jens Härtel keinen Dreier mehr einfahren. Im vergangenen Spiel gegen den FC Magdeburg gab es auch nur ein 1:1-Unentschieden.

Der II muss sich eindeutig nach unten orientieren. Mit 12 Punkten steht das Team nur zwei Zähler vor den Abstiegsplätzen. Letzte Saison noch Meister geworden, hängen die Bayern Ihrer Form deutlich hinterher. Die letzten beiden Spiele verlor das Team von Trainer Holger Seitz gegen den VfB Lübeck und den FC Ingolstadt.

Wo und wie Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal.

Die - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel Hansa Rostock vs. FC Bayern München II Wettbewerb 3. Liga, 13. Spieltag Datum Samstag, 28. November 2020 Anstoß 14.00 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live im TV sehen: Geht das?

Eine gute Nachricht vorab: Alle Spiele der 3. Liga werden im TV gezeigt. Dafür verantwortlich ist der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Um die Spiele hier zu sehen, ist jedoch ein Abonnement notwendig. Deshalb stellt sich für viele Fans die Frage, ob Ihr Team auch im Free-TV zu sehen ist. Einige Spiele der 3. Liga werden nämlich auch im Free-TV im Programm der ARD ausgestrahlt. Und dieses Mal haben Fans sogar Glück, denn die öffentlich-rechtlichen Anstalten übertragen das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem FC Bayern München II.

Wo das Spiel genau gezeigt wird, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: So seht Ihr das Spiel im NDR im Free-TV

Möchtet Ihr das Spiel im Free-TV sehen, dann seid Ihr beim NDR gut aufgehoben. Hier wird die Partie Hansa Rostock vs. FC Bayern München II live und in voller Länge gezeigt. Los geht es pünktlich zum Anstoß um 14.00 Uhr. Ihr müsst nichts weiter beachten, außer Euren Fernseher anzuschalten und den Sender auszuwählen.

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: So seht Ihr das Spiel bei Magenta Sport

Die Alternative zur Übertragung im Free-TV bietet Magenta Sport an. Der Dienst der Telekom zeigt alle Partien der 3. Liga gegen Bezahlung im Fernsehen. Hier geht es bereits um 13.45 Uhr mit den Vorberichten zur Partie los, ehe dann um 14.00 Uhr der Anstoß erfolgt. Begleiten werden Euch Kommentator Michael Augustin und Moderator Arne Malsch.

Für Kunden der Telekom ist Magenta im ersten Jahr kostenlos und danach ab 4,83 Euro im Monat zu haben. Solltet Ihr noch keinen Telekom-Vertrag besitzen, kostet Magenta mindestens 9,70 Euro im Jahresabo beziehungsweise 16,53 Euro im Monatsabo.

Mehr Informationen zu den Paketen findet Ihr auf der Magenta-Sport-Webseite.

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: Das Spiel kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der Übertragung im TV bieten sowohl der NDR als auch Magenta Sport einen LIVE-STREAM an. Solltet Ihr zum Beispiel keinen Fernsehanschluss zu Hause haben oder das Spiel unterwegs sehen wollen, dann kommt Ihr so trotzdem in den Genuss der 3. Liga heute live.

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM des NDR

Kostenlos, live und in voller Länge könnt Ihr das Spiel auf der Webseite des NDR sehen. Aber auch in der App des Senders wird das Spiel gezeigt. Die Inhalte sind identisch zur TV-Übertragung, also geht es auch hier um 14.00 Uhr los.

Den LIVE-STREAM findet Ihr hier auf der NDR-Seite.

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: Der LIVE-STREAM von Magenta Sport

Ihr schaut lieber mit Magenta Sport und möchtet zum Beispiel die Konferenz sehen? Auch die Telekom bietet einen LIVE-STREAM an. Entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz wird das Spiel live gezeigt, genauso wie Ihr es vom TV-Programm gewohnt seid.

Der LIVE-STREAM und die TV-Übertragung teilen sich das gleiche Abonnement. Die Informationen dazu findet Ihr hier.

Quelle: imago images / Christian Schroedter

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem auf dem Laufenden und verpasst weder Tore noch Karten oder Platzverweise. Das Angebot ist kostenlos auf der Goal-Webseite verfügbar.

Hier geht’s zum LIVE-TICKER von Hansa Rostock vs. FC Bayern II.

Die 3. Liga - Hansa Rostock gegen FC Bayern München II heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Löhmannsröben, Sonnenberg - Neidhart, Daedlow, Bahn, Scherff - Vollmann, Farrona Pulido, Verhoek

Aufstellung FC Bayern II: Schneller - Waidner, Feldhahn, Senkbeil - Arrey-Mbi, Booth, Stiller, Lungwitz, Scott - Rochelt, Jastremski