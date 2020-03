Hansa Rostock vs. Eintracht Braunschweig heute im TV, LIVE-STREAM sehen - alle Infos zur 3. Liga

Zum Abschluss des 27. Spieltages treffen Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig aufeinander. Wir zeigen Euch, wo die Partie heute übertragen wird.

Eine richtungsweisende Partie erwartet Euch heute in der . Was sich eigentlich nach einem Mittelfeldduell anhört, der Elfte empfängt den Siebten, entpuppt sich aber als Verfolgerduell um die Aufstiegsplätze. Während Rostock mit einem Sieg punktemäßig mit Braunschweig gleichziehen kann, hat die Eintracht sogar die Möglichkeit, mit einem hohen Auswärtssieg bis auf Platz Zwei der Tabelle zu springen! Anstoß ist heute Abend um 19 Uhr im Ostseestadion.

Rostock hat vor heimischer Kulisse etwas gut zu machen, die Hanseaten verloren ihr letztes Spiel gegen Abstiegskandidat Preußen Münster durch ein Eigentor von Nils Butzen mit 1:0. Braunschweig hingegen reist mit viel Selbstvertrauen an, nachdem man zuletzt die ambitionierten Uerdinger mit 4:1 vom Platz fegte. Wiederholen die Löwen dieses Ergebnis heute, würden sie auf einem direkten Aufstiegsplatz stehen.

Goal liefert Euch alles wissenswertes zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM der Partie Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig . Auch die Aufstellungen erfahrt Ihr kurz vor Spielbeginn hier!

Mehr Teams

​Hansa Rostock vs. Eintracht Braunschweig heute live: Alle Infos zum Montagsspiel der 3. Liga

Datum: Montag, 09. März 2020

Montag, 09. März 2020 Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Ostseestadion

Ostseestadion TV-Übertragung: Magenta Sport

Magenta Sport LIVE-STREAM: Magenta Sport

Magenta Sport LIVE-TICKER: Goal

Goal Schiedsrichter: Alexander Sather

Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig: Wird das Spiel live im TV übertragen?

Die Übertragungsrechte der 3. Liga sind schnell erklärt. Der Pay-TV Sender Magenta Sport von Telekom und die öffentlich-rechtlichen Sender rund um die ARD übertragen alle Spiele der 3. Liga live.

Insgesamt dürfen die öffentlich-rechtlichen Sender aber nur 86 Partien live im Free-TV zeigen. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Rostock gegen Braunschweig im Free-TV zu sehen ist oder ob Magenta Sport die Partie exklusiv überträgt. Wir geben Euch die Antworten.

Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV: Wer überträgt?

Alle Zuschauer ohne Abonnement werden an dieser Stelle leider enttäuscht: Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender besitzt Übertragungsrechte für die heute Partie. Magenta Sport überträgt also Rostock gegen Braunschweig exklusiv und in voller Länge.

Moderator Gari Paubandt empfängt Euch ab 18.45 Uhr und bereitet einen hoffentlich tollen Fußballabend vor, den Andreas Mann ab 19 Uhr aus dem Ostseestadion aus Rostock kommentiert. Um das Programm von Magenta Sport nutzen zu können, müsst ihr entweder Telekomkunde sein oder ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Als Kunde der Telekom könnt Ihr Magenta Sport ein Jahr lang kostenlos nutzen. Geht das Abonnement darüber hinaus, zahlt Ihr 3,99 Euro monatlich.

Solltet Ihr kein Kunde der Telekom sein, aber wollt das Spiel dennoch unbedingt sehen, gibt es folgende Lösung: Ihr könnt Magenta Sport monatlich für 16,95 Euro abonnieren oder ein Jahresabo für 9,95 Euro abschließen. Alle Infos diesbezüglich findet ihr auf der offiziellen Webseite von Magenta Sport!

Bevor es nachher um drei wichtige Punkte geht, haben wir aber noch einen Grund zum Feiern: Felix #Burmeister feiert seinen 30. Geburtstag! Wir gratulieren und wünschen alles Gute und viel Erfolg für alle beruflichen und privaten Ziele. 🎁🎉



📸 Agentur Hübner #WirsindEintracht pic.twitter.com/3fpz3dDNZQ — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) March 9, 2020

Hansa Rostock vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Falls Ihr gerade unterwegs seid oder keinen Fernseher zur Verfügung habt, gibt es die Möglichkeit des LIVE-STREAMS für Euch. Magenta Sport überträgt Rostock gegen Braunschweig auch online.

Es gelten natürlich die gleichen Abonnementanforderungen wie für die TV-Übertragungen. Um den Stream sehen zu können, müsst ihr Euch einfach nur auf www.magentasport.de einloggen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung, auch hier geht es ab 18.45 Uhr los.

Hansa Rostock vs. Eintracht Braunschweig: Die Aufstellungen

Spätestens eine halbe Stunde vor Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams.

Hansa Rostock vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-TICKER

Für alle unter euch, die sich gegen ein Abonnement sträuben, ist der LIVE-TICKER von Goal die optimale Lösung, um auf dem Laufenden zu bleiben und nichts vom Spiel zu verpassen. Der Ticker liefert die wichtigsten Szenen aus dem Ostseestadion fast in Echtzeit und gepaart mit interessanten Statistiken ist der Ticker sicherlich eine Alternative zur TV Übertragung.

Hansa Rostock vs. Eintracht Braunschweig heute live: Alle Links in der Übersicht