Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der 2. Bundesliga stehen sich heute Hansa Rostock und Dynamo Dresden gegenüber.

Ihr wollt die Partie lieber im LIVE-STREAM oder Free-TV sehen?

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER

vor Beginn

vor Beginn | Auch SGD-Trainer Alexander Schmidt merkt man die Vorfreude auf das "Ost-Duell" an: "Hansa ist ein starker Gegner, der ähnlich wie wir von der Gemeinschaft und einer guten Organisation auf dem Feld lebt. Wir wissen aber ganz genau, was wir an unserer Mannschaft haben und wenn wir unser gewohntes intensives und zweikampfstarkes Spiel auf den Platz bekommen, muss uns Rostock erst mal schlagen."

vor Beginn | Und Hansa-Coach Jens Härtel stellte auf der Pressekonferenz fest: "Dynamo Dresden hatte einen super Start in der Liga und auch im Pokal. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Die Fans lechzen danach, dass wir Dresden schlagen. Wir werden an unser Limit gehen müssen."

vor Beginn | Damit lehnt man sich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenngleich Dynamo mit sieben Punkten aus drei Spielen etwas besser in diese Saison gestartet ist als die Hanseaten, welche mit vier Zählern aber auch ganz ordentlich in die Runde gekommen sind. "Das sind die Spiele, auf die man sich am meisten freut", so Rostocks Thomas Meißner.

vor Beginn | Zum 65. Mal treffen der Fußballclub Hansa Rostock und die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden am heutigen Abend aufeinander. Die Bilanz aus den Spielen in DDR-Oberliga, 3. Liga, 2. Bundesliga und Bundesliga spricht für die Sachsen, aber im Duell der beiden diesjährigen Aufsteiger setzen wir auch mal auf den Faktor Tagesform.

vor Beginn | Wie schon Rostock meint auch Dynamo Dresden, die richtige Mannschaft schon im letzten Spiel gegen Hannover (2:0) auf dem Platz gehabt zu haben. Es gibt keine Wechsel.

vor Beginn | Die SGD setzt zum Anpfiff auf diese Mannschaft: Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, Löwe - Stark - Schröter, Kade - Mörschel - Königsdörffer, Daferner

vor Beginn | Die Hausherren setzen damit auf exakt das gleiche Team, das 1:1 in Heidenheim gespielt hatte. Auch Markus Kolke spielt, was doch etwas verwundert, weil Trainer Jens Härtel erwartet hatte, dass er wahrscheinlich ausfallen und für rund zwei Wochen fehlen würde. "Eine muskuläre Geschichte" machte dem Keeper zuletzt zu schaffen.

vor Beginn | Die Norddeutschen beginnen mit folgendem Team: Kolke - Neidhart, Meißner, Roßbach, Scherff - Behrens, Bahn - Rizzuto, Ingelsson, Mamba - Verhoek.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 4. Spieltages zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden.

