In der 2. Bundesliga trifft Hansa Rostock am Sonntagmittag auf Darmstadt 98. So seht Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-TICKER.

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Aufsteiger Hansa Rostock den SV Darmstadt 98. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Ostseestadion.

Während man bereits am 2. Spieltag in Hannover den ersten Saisonsieg eintüten konnte, wartet Aufsteiger Hansa Rostock zuhause noch auf dem ersten Dreier. Nach Niederlagen gegen Dynamo Dresden und Werder Bremen stehen die Hansestädter in der 2. Bundesliga derzeit auf dem 13. Tabellenplatz.

Mit Darmstadt 98 kommt ein harter Brocken nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Hessen sind seit drei Spielen ungeschlagen und fertigten dabei vor der Länderspielpause Hannover 96 mit 4:0 ab.

Hansa Rostock will gegen Darmstadt 98 den ersten Heimsieg feiern. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr in diesem Artikel die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung Hansa Rostock - Darmstadt 98 Datum Sonntag, 12. September 2021 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Während sich in der Bundesliga einiges an den TV-Rechten getan hat, ändert sich in der 2. Bundesliga wenig. Wie bereits in den vergangenen Jahren, zeigt Sky alle Partien der 2. Bundesliga live. Lediglich das Top-Spiel am Samstagabend ist im Free-TV bei Sport1 zu sehen.

Wenn Ihr am Sonntagmittag Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 sehen wollt, benötigt Ihr also ein Sky-Abo. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie im Einzelspiel und in der Konferenz. Solltet Ihr noch keine Sky-Kunden sein, findet Ihr alle Angebote auf der offiziellen Website des Bezahlsenders.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98 live im TV: Das Einzelspiel bei Sky

Bereits um 13 Uhr startet Sky mit den Vorberichten zur 2. Bundesliga. Das Duell zwischen Rostock und Darmstadt seht Ihr dabei auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD). Als Kommentator begleitet Hannes Herrmann die Partie.

Beginn der Übertragung : 13 Uhr

: 13 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 6 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 6 (HD) Kommentar: Hannes Herrmann

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98 live im TV: Die Konferenz bei Sky

Gleich fünf Partien werden in der 2. Bundesliga am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen. Wenn Ihr auch die Geschehnisse auf den anderen Plätzen nicht verpassen wollt, könnt Ihr alle Spiele in der Konferenz verfolgen. Alle Infos dazu haben wir hier für Euch zusammengefasst:

Beginn der Übertragung : 13 Uhr

: 13 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderation : Stefan Hempel

: Stefan Hempel Weitere Begegnungen: SC Paderborn - FC Schalke 04 Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf 1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden



Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei der Übertragung via Internet hat Sky das Monopol auf die Sonntagsspiele der 2. Bundesliga. Wenn Ihr Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 im LIVE-STREAM sehen wollt, stellt Euch der Pay-TV-Sender zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Los geht es mit Sky Go. Das Portal ist für alle Sky-Kunden im Vertrag enthalten und bietet Euch das komplette TV-Programm als LIVE-STREAM. Wie Sky Go funktioniert und auf welchen Geräten das Streamingangebot verfügbar ist, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Die zweite Variante ist Sky Ticket. Auch hier könnt Ihr Rostock gegen Darmstadt live sehen, jedoch spricht Sky Ticket vor allem Fans an, die noch nicht über ein Sky-Abo verfügen. Mit Sky Ticket seht Ihr die 2. Bundesliga ohne langfristige Vertragsbindung und könnt flexibel Euer passendes Programm zusammenstellen. Hier findet Ihr eine Übersicht über die verschiedenen Angebote von Sky Ticket.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER

Ihr könnt Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 heute weder im TV noch im LIVE-STREAM sehen? Dann müsst Ihr nicht den Kopf in den Sand stecken, denn mit Goal bleibt Ihr dank des kostenlosen LIVE-TICKERS dennoch immer auf dem neusten Stand.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff bekommt Ihr alle Infos zu den Partien der 2. Bundesliga geliefert. Während der Spiele bieten wir Euch detaillierte Beschreibungen zum Spielgeschehen, sodass Ihr kein Tor und keine Schlüsselszene verpasst.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER zu Hansa Rostock vs. Darmstadt 98.

Hansa Rostock vs. Darmstadt 98: Die Aufstellungen zur Partie der 2. Bundesliga

Aufstellung Hansa Rostock: Kolke - Rizzuto, Meißner, Roßbach, Meier - Fröde, Behrens - Mamba, Bahn, Omladic - Verhoek.

Aufstellung Darmstadt 98: Schuhen - Bader, Lasse Sobiech, Pfeiffer, Holland - Schnellhardt, Gjasula - Goller, Karic - Tietz, Pfeiffer.

Mit Vollgas in Richtung Anpfiff! Die #Lilien heute übrigens in 🔶🔷🔶 gekleidet. #FCHSVD pic.twitter.com/P7XZmwM8Rt — SV Darmstadt 98 (@sv98) September 12, 2021

