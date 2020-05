Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC): TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Co. – die Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga treffen Hannover 96 und der KSC (Karlsruher SC) aufeinander. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Am dritten Spieltag nach der Pause tritt Hannover 96 gegen den Karlsruher SC in der eigenen HDI Arena an. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Für Karlsruhe geht es mittlerweile um sehr viel. Die Mannschaft von Christian Eichner ist akut vom Abstieg bedroht. 28 Punkte bedeuten aktuell Rang 16, Relegation. Der 17. Wiesbaden ist punktgleich mit dem KSC. Hoffnungsschimmer ist jedoch, dass die 2. Bundesliga sehr eng gestaffelt ist. Selbst Rang 9, auf dem sich Hannover befindet, ist mit 35 Punkten nicht sonderlich weit entfernt. Die 2. Liga ist spannend wie eh und je.

Der KSC ist gar nicht schlecht in den Wiederbeginn der Liga gestartet, das erste Spiel nach der Corona-Pause konnte noch mit 2:0 gewonnen werden, das Spiel am letzten Spieltag ging torlos unentschieden aus. Karlsruhe darf sich an den verbleibenden Spieltagen keine Patzer mehr erlauben.

Hannover auf der anderen Seite ist ähnlich dem KSC aus der Pause gekommen. Ein Unentschieden gegen Hertha und einen torreichen 4:2 Sieg gegen Osnabrück konnten die Hannoveraner erzielen. Rang 9 ist auch erstmal kein schlechtes Ergebnis, aber da die Tabelle der 2. Liga so dicht zusammen ist, darf sich Hannover auf keinen Fall auf der sicheren Seite wähnen.

Die letzte Begegnung der beiden ging im Oktober 2019 mit einem 3:3 zu Ende.

Wer das Spiel zeigt und wie Ihr es sehen könnt klärt Goal in diesem Artikel. Dadurch verpasst Ihr das Spiel weder live im TV noch als LIVE-STREAM. Die Aufstellungen findet Ihr weiter unten im Artikel.

vs. KSC ( ): Die 2. auf einen Blick

Spiel Hannover 96 vs Karlsruher SC Wettbewerb , 28 Spieltag Datum 27. Mai 2020 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort HDI Arena

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV sehen: So geht’s

Eine kleine Schlappe müssen Fans einstecken, das Spiel läuft nicht im Free-TV. Anders als an den zwei vorangegangenen Spieltagen, überträgt Sky die Konferenz nicht im Free-TV auf Sky Sport News HD.

Deshalb gibt es nur noch Optionen im Pay-TV und als LIVE-STREAM das Spiel zu sehen.

Morgen Abend empfangen wir den @KarlsruherSC in der HDI Arena und natürlich versorgen wir Euch wie gewohnt und gerade jetzt über diverse Kanäle mit allen Infos rund um die Partie. Zum kompletten Spieltagsprogramm. 👇 #H96KSC #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/wBv7wOdUs5 — Hannover 96 (@Hannover96) May 26, 2020

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV sehen: Das Einzelspiel bei Sky

Sky bietet das Spiel live als Einzelspiel an. Dadurch könnt Ihr das Spiel ohne Ablenkungen in voller Länge verfolgen. Übertragen wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 9 (HD). Voraussetzung, um das Spiel dort zu sehen ist ein Sky Abonnement. Weitere Informationen zum Sport-Angebot auf Sky findet Ihr auf der Homepage des Pay-TV-Senders. Kommentiert wir das Spiel von Jörg Dahlmann. Das Spiel beginnt um 18.30 Uhr und die Vorberichte starten eine Stunde früher.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV sehen: Die Konferenz bei Sky

Auch LIVE im TV läuft die Konferenz des Spieltages. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) könnt Ihr das Spiel Hannover vs. KSC und die anderen zwei Partien um die gleiche Uhrzeit sehen. Auch hier ist die Bedingung wieder, dass Ihr ein Sky-Abonnement besitzt. Moderator der Konferenz ist Peter Hardenacke.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) - Die Spiele am Mittwoch um 18.30 Uhr:

Hannover 96 vs. Karlsruher SC

St. Pauli vs. FC Heidenheim

vs.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV läuft das Spiel auch als LIVE-STREAM. Hier ist ebenfalls Sky Euer Partner und bietet Euch zwei Optionen an, um das Spiel über das Internet zu sehen. Entweder Ihr schaut das Spiel über die Sky Go App oder wählt ein Sky Ticket.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM sehen mit Sky Go

Die Sky Go App ist für viele mobile Endgeräte verfügbar und kann einfach aus dem iTunes Store, dem Google Play Store oder von der Webseite für PC und Mac OS heruntergeladen werden. Für Kunden, die bereits ein Sky-Abonnement besitzen, ist die Nutzung von Sky Go kostenlos. Ihr könnt Euch einfach die App herunterladen und mit Euren vorhanden Benutzerdaten anmelden, ohne Zusatzkosten. Mit der Sky Go App holt Ihr Euch das Programm von zu Hause auf Eure mobilen Geräte und seht dabei die gleichen Inhalte, wie auf dem großen TV. Auch in der Sky Go App geht es ab 17:30 Uhr mit der Vorberichterstattung los.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket zeigt die 2. Bundesliga

Neben Sky Go bietet der Pay-TV-Sender noch das Sky Ticket an. Diese Variante bietet sich für alle an, die noch kein Abonnement bei Sky haben, sich aber auch nicht langfristig an das Unternehmen binden möchten. Mit dem Sky Ticket habt Ihr die Möglichkeit die Spiele der Bundesliga live zu streamen, könnt das Ticket aber auch nach einem Monat wieder kündigen. Zurzeit bietet Sky mit dem End of Season Ticket eine Vergünstigung an, um die restlichen Spiele von 1. und 2. Bundesliga zu sehen.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-STREAM sehen: Der Stream auch in der Onefootball App

Neben den Angeboten direkt von Sky, gibt es auch noch die Möglichkeit über die Onefootball App am Spielgeschehen teilzuhaben. Mit Onefootball verpasst Ihr für 3,99 Euro pro Spiel keine Spielminute mehr. In der Onefootball App, die Ihr Euch kostenlos herunterladen könnt, seht Ihr dank einer Kooperation mit Sky den gleichen LIVE-STREAM wie beim Pay-TV-Sender. Mehr Infos zu dem Angebot gibt es auf der Onefootball-Seite.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) sehen: Die Highlights auf DAZN

Alle die ein DAZN-Abonnement haben gehen nicht leer aus. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie Hannover gegen Karlsruhe, könnt Ihr eine Zusammenfassung der Partie auf DAZN sehen. Somit verpasst Ihr keine wichtigen Szenen des Spiels. Ideal auch wenn Ihr einfach keine Zeit habt das Spiel live zu sehen.

Solltet Ihr noch keinen DAZN-Account Euer Eigen nennen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Euch einen Gratismonat zu schnappen. Mit diesem seht Ihr das volle Programm auf DAZN, inklusive der Highlights zu jeder Partie der 1. Und 2. Bundesliga. On top gibt es tausende Live-Sportevents aus der ganzen Welt.

Den Gratismonat auf DAZN gibt es hier.

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) heute im LIVE-TICKER bei Goal

Um auch wirklich top informiert zu sein, legen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal ans Herz. Damit seid ihr live dabei, ohne das Spiel sehen zu müssen. Mit Analysen und Statistiken zum Duell zwischen Hannover und dem KSC, bietet der Goal LIVE-TICKER einen echten Mehrwert und kann auch als Ergänzung zum Bewegtbild genommen werden. Hier geht’s direkt zum LIVE-TICKER von Hannover 96 vs. Karlsruher SC. Das Angebot ist komplett kostenlos und unverbindlich, vorbeischauen lohnt sich!

Hannover 96 vs. KSC (Karlsruher SC) live sehen: Die Aufstellung der Teams

Wenn Ihr wissen möchtet, welche Spieler heute auf dem Platz stehen, dann schaut kurz vor Spielbeginn nochmals an dieser Stelle vorbei.