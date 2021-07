Hannover 96 vs. Hansa Rostock: Die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Hannover 96 empfängt am 2. Spieltag der 2. Bundesliga Aufsteiger Hansa Rostock. Wo das Aufeinandertreffen zu sehen sein wird, erfahrt Ihr hier.

Hannover 96 zählt in diesem Jahr zum erweiterten Kreis der Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen (wollen). Zum Auftakt der Saison gab es ein vielversprechendes 1:1 gegen Absteiger SV Werder Bremen. Hansa Rostock ist einer von drei Aufsteigern, musste zum Saisonauftakt gegen den Karlsruher SC eine 1:3-Niederlage hinnehmen.

Hannover 96 will endlich wieder in die Bundesliga. Nachdem die letzte Saison eher ernüchternd verlief, möchte man in dieser Spielzeit oben mitmischen. Das Unentschieden gegen Werder war bereits ein guter Fingerzeig, wohin es in dieser Spielzeit gehen kann. Den ersten Härtetest hat 96 bestanden, nun gilt es Konstanz in die eigenen Leistungen zu bringen. Gegen Aufsteiger Rostock wird man die Heimpremiere erfolgreich gestalten und den ersten Dreier einfahren wollen.

Hansa Rostock hielt gegen den KSC über weite Strecken der Partie sehr gut mit. Karlsruhe, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger eine exzellente Spielzeit hinlegte, stellte sich hinten raus allerdings cleverer an. Gegen 96 ist aber durchaus mit Hansa zu rechnen. Gemessen an der ersten Halbzeit gegen Karlsruhe wird sich der Aufsteiger wohl nicht verstecken.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock heute live im TV und STREAM sehen: So wird die 2. Liga übertragen

Wettbewerb 2. Spieltag | 2. Bundesliga Begegnung Hannover 96 vs. FC Hansa Rostock Anpfiff 31. Juli - 13.30 Uhr Ort HDI-Arena (Hannover, Deutschland)

Hannover 96 vs. Hansa Rostock: Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen

Die Partie zwischen Hannover und Rostock wird live im TV zu sehen sein. Allerdings wird die Begegnung nicht im Free-TV gezeigt.

Denn Sky hat sich exklusiv die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga am Samstagnachmittag sichern können. Bis auf wenige ausgewählte Spiele, die auch bei Sport1 zu sehen sein werden, könnt Ihr die 2. Bundesliga nur bei Sky verfolgen.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock heute im TV bei Sky

Im Gegensatz zu Sport1 konnte sich Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Bundesliga sichern. Dazu gehört auch das Aufeinandertreffen zwischen 96 und Rostock. Die Vorberichte zur Partie starten um 13 Uhr, Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Hannover 96 vs. Hansa Rostock wird auch via LIVE-STREAM verfügbar sein. Solltet Ihr verhindert sein und das Spiel nicht live vor dem Fernseher verfolgen können, bietet Euch Sky mehrere Möglichkeiten, das Spiel online zu schauen.

Neben dem Angebot von Sky Go wird die Begegnung auch über SkyQ und via Sky Ticket übertragen. Das ganze Angebot des Pay-TV-Anbieters ist wie der Name schon sagt allerdings nicht kostenlos. Welche Modelle Euch genau zur Verfügung stehen, findet Ihr hier .

Die Bundesliga live auf DAZN

Für diese Bundesliga-Saison konnte sich DAZN die Live-Übertragungsrechte an ausgewählten Bundesliga-Partien sichern. Allerdings gibt es auch einige andere Sportarten auf der Streamingplattform zu sehen. Neben der NBA, NFL oder auch NHL gibt es dort auch viele andere Sportarten. Interessiert Euch dieses Angebot, sollte hier vermerkt werden: Das Angebot von DAZN ist nicht kostenlos.

Ein monatliches Abonnement würde Euch 14,99 Euro kosten, für ein Jahresabo wären 149,99 Euro fällig. Auf den Monat heruntergebrochen sind das umgerechnet 12,50 Euro pro Monat. Für Bestandskunden gelten diese Bedingungen ab dem 6. August 2021.

Neben einzelnen Übertragungsrechten für die Bundesliga konnte sich DAZN auch deutlich mehr Rechte für die Champions League sichern. Darüber hinaus sind wie erwähnt auch andere Sportarten prominent vertreten. Auch Darts, Baseball oder sogar Handball gibt es auf DAZN zu sehen. Das ganze Angebot von DAZN könnt ihr zudem mit einem kostenlosen Probemonat testen. Den Link zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock heute: Wo laufen die Highlights?

Die Höhepunkte aller Partien aus der 3. Liga, 2. Bundesliga und Bundesliga gibt es wie immer bei der ARD in der Sportschau zu sehen. Diese startet wie immer am Fußball-Samstag um 18 Uhr.

Des Weiteren bietet Euch auch Sky eine Zusammenfassung aller Partien der 2. Bundesliga und Bundesliga. Die Highlights der Begegnung zwischen 96 und Hansa sind dann in der Sendung "2. Bundesliga: Alle Spiele, alle Tore" zu sehen. Diese startet oft eine knappe halbe Stunde nach der Live-Übertragung der Begegnungen.

Hannover 96 vs. Hansa Rostock heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Hannover 96:

Nach der starken Vorstellung zum Auftakt bei Werder Bremen verzichtet Hannover 96 gegen Hansa Rostock auf Veränderungen in der Startformation.

Zieler - Muroya, Franke, Falette, Hult - Ernst, Kaiser - Stolze, Kerk, Muslija - Ducksch

Aufstellung Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Meissner, Roßbach, Scherff - Rizzuto, Ingelsson, Bahn, Behrens, Mamba - Verhoek

Hannover 96 vs. Hansa Rostock heute live sehen: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht