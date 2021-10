Zweitligaduell im DFB-Pokal, Hannover 96 empfängt Fortuna Düsseldorf. Alle Infos zum Spiel heute und zur Übertragung im TV und STREAM gibt es hier.

Am heutigen Mittwoch kommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals zum Zweitligaduell zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Los geht es in der HDI-Arena um 20.45 Uhr.

Oftmals lebt der DFB-Pokal vom Duell Klein gegen Groß, in dieser Partie ist das aber nicht der Fall. Ein Favorit ist bei der Begegnung zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf auf den ersten Blick kaum auszumachen. In der 2. Bundesliga trennen beide Teams nach elf Spielen vier Punkte.

Der zweite Blick legt jedoch eine echte Formkrise bei den Niedersachsen offen. Seit vier Pflichtspielen ist 96 sieglos, zuletzt gab es in der Liga zwei Niederlagen gegen Schalke 04 und Jahn Regensburg. Die Fortuna hingegen verlor nur eines der vergangenen sechs Pflichtspiele, am vergangenen Wochenende gab es einen 3:1-Erfolg gegen den Karlsruher SC.

Hannover 96 empfängt im DFB-Pokal heute Fortuna Düsseldorf. Goal hat alles Wissenswerte zum Spiel samt Übertragung.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf WETTBEWERB DFB-Pokal | 2. Runde ORT HDI-Arena | Hannover ANSTOSS 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER)

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Spannung dürfte in diesem Spiel garantiert sein, eine Verlängerung würde nicht überraschen. Ihr wollt das Spiel heute live sehen? Hier erfahrt Ihr nun, wer die Partie überträgt.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: So wird der DFB-Pokal übertragen

Wer den DFB-Pokal umfangreich genießen will, der kommt an einem Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky nicht vorbei. Denn Sky hält die Rechte an sämtlichen Spielen in allen Runden des Wettebwerbs, einzeln und in der Konferenz. Im Free-TV zeigen Sport1 und die ARD pro Runde ausgewählte Partien live. Für das heutige Spiel zwischen Hannover und Düsseldorf gilt jedoch: Die Begegnung wird exklusiv von Sky übertragen.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Da die Begegnung der beiden Traditionsmannschaften im späten Slot der heutigen Spiele angesetzt ist, ist bei Sky Flexibilität gefragt. Denn Verlängerungen der frühen Spiele könnten das Programm durcheinanderwirbeln. Doch für diesen Fall hat Sky bereits vorgesorgt.

Denn Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf ist gleich auf zwei Sendern eingeplant. Um 20.35 Uhr beginnt definitiv die Übertragung auf Sky Sport 9. Auf diesem Sender wird zuvor keines der frühen Spiele gezeigt.

Läuft alles nach Plan, beginnt gleichzeitig auch die Übertragung auf Sky Sport 5. Da dort allerdings zuvor auch die 18.30-Uhr-Partie zwischen dem VfL Bochum und dem FC Augsburg ausgestrahlt wird, hat dieses Spiel im Falle einer Verlängerung oder eines Elfmeterschießens natürlich Vorrang. Egal, auf welchem Sender das Spiel auch läuft, der Kommentator ist auf jeden Fall Markus Gaupp.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute: Das kostet ein Sky-Abo für den DFB-Pokal

Wer die Spiele des DFB-Pokals bei Sky sehen will, der benötigt das Sport-Paket. Dieses kostet 17,50 Euro monatlich und enthält auch die Premier League aus England, die Formel 1, Tennis, Golf, Handball und Leichtathletik.

Im Sport-Paket nicht enthalten ist jedoch die Bundesliga. Diese läuft bei Sky in einem Extrapaket. Wer also auch noch die Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga sehen will, der benötigt beide Pakete. Als Kombi-Paket sind Bundesliga und Sport für 30 Euro im Monat zu haben. Alle Infos zu den Preisen und Inhalten von Sky gibt es auch hier.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Parallel zur Übertragung im Fernsehen kann das Spiel natürlich auch im Internet via LIVE-STREAM verfolgt werden. Wer bereits ein Sky-Abo sein Eigen nennt, der kann auf Sky Go zurückgreifen. Dieser Service ist in jedem Vertrag enthalten und ermöglicht es, die Inhalte des eigenen Abonnements live und auf Abruf zu sehen. Alles, was dafür benötigt wird, ist die App für Smartphone, Computer oder Tablet.

Dieses Fach hätten wir auch mal gerne in der Schule gehabt 😍

Wer kein Sky-Abo hat, kurzfristig aber dennoch das Spiel heute sehen will, dem steht Sky Ticket offen. Mit diesem Angebot können auch Nicht-Abonnenten die Inhalte von Sky nutzen. Zur Wahl stehen im Bereich Sport drei sogenannte Supersport-Tickets, mit denen sämtliche Sportinhalte von Sky genutzt werden können.

Das Tagesticket ist, wie der Name es vermuten lässt, einen Tag gültig und kostet 14,99 Euro. Wer gleich einen ganzen Monat bucht, zahlt 29,99 Euro. Nutzbar ist Sky Ticket auf noch deutlich mehr Geräten als Sky Go. Alle Infos zu Sky Ticket gibt es hier.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel nicht live sehen kann, der erfährt alles Wichtige in unserem LIVE-TICKER. Dort verpasst Ihr kein Tor, keinen Platzverweis und keine Auswechslung. Klickt Euch rein!

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, werden sie an dieser Stelle nachgereicht.

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live sehen: Die Opta-Fakten zum DFB-Pokal