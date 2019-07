Hannover 96 vs. FC Groningen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung des Testspiels

Nach dem Abstieg beginnt für Hannover 96 die Mission Wiederaufstieg. Goal verrät, wo das Testspiel gegen Groningen live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Eine Woche vor dem Start der Zweitligasaison testet gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Das Spiel findet am Samstag um 15 Uhr im Eilenriedestadion statt.

Nach dem Abstieg aus der peilt Hannover unter Trainer Mirko Slomka natürlich die direkte Rückkehr ins Oberhaus an. Bislang waren die Tests ziemlich unterschiedlich. Einem 0:0 gegen Hansa Rostock folgte zuletzt ein 4:0-Sieg gegen Stadtrivale HSC Hannover. Am kommenden Wochenende startet man gegen den in die neue Saison.

Der FC Groningen wurde in der vergangenen Saison Tabellenachter der . Nun testet man seine Form, ehe es Anfang August schon wieder losgeht.

Hannover 96 vs. FC Groningen: Goal verrät, wo das Testspiel in TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Hannover 96 vs. FC Groningen: Die Daten zum Freundschaftsspiel

Duell Hannover 96 vs. FC Groningen Datum Samstag, 20. Juli 2019 | 15 Uhr Ort Eilenriedestadion, Hannover Zuschauer 2.500 Plätze

Hannover 96 vs. FC Groningen: Wird das Testspiel heute live im TV übertragen?

Hannover 96 spielt gegen den FC Groningen, um seine Form vor dem Saisonstart am 26. Juli zu testen. Das Testspiel wird jedoch nicht live im TV gezeigt / übertragen.

Das liegt daran, dass Sender wie Sport1 nur ausgewählte Testspiele zeigen. Hannovers Gradmesser gegen den Eredivise-Klub fällt leider nicht darunter, sodass alle Hannover-Fans am Samstagnachmittag eine Alternative suchen müssen.

Diese gibt es jedoch, denn ein LIVE-STREAM zeigt Bilder von der Partie im Eilenriedestadion. Welcher das ist, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Hannover 96 vs. FC Groningen: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM anschauen

Zweitligist Hannover 96 bietet seinen Fans den Service, dass der Klub alle seine Freundschaftsspiele in der Saisonvorbereitung live im Stream überträgt.

Demnach wird auch das Duell mit Eredivise-Klub Groningen bei Youtube und auch Facebook in voller Länge im LIVE-STREAM gezeigt. Dort können alle Interessenten gratis mit dabei sein, wenn der Absteiger der vergangenen Saison den Ernstfall testet.

Übrigens wird die Begegnung im Eilenriedestadion ausgetragen. weil die Popsängerin Pink am 12. Juli in der HDI-Arena ein Konzert gab und der Rasen bis zur Saisoneröffnung liegen bleibt.

Hannover 96 vs. FC Groningen: Die Aufstellungen

Aufstellung Hannover:

Zieler - Franke, Felipe, Anton - Korb, Bakalorz, Prib, Albornoz - Soto, Ducksch, Weydandt

Aufstellung Groningen:

Padt - Zeefuik, Itakura, te Wierik, Absalem - Matusiwa, Lundqvist - Doan, Hrustic, Gudmundsson - Sierhuis