Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird die 2. Bundesliga heute übertragen

Nachholspiel am Mittwoch. Dresden muss in Hannover ran. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung am Mittwochabend im TV und LIVE-STREAM.

2. Bundesliga: Hannover 96 empfängt Dynamo Dresden. Gespielt wird am Mittwoch ab 18.30 Uhr in der HDI Arena, in Hannover.

stand zwei Wochen unter Quarantäne und konnte nicht am Ligabetrieb teilnehmen. Dadurch stehen für Dresden jetzt stressige Wochen an, um die fehlenden Spiele nachzuholen. In nur 18 Tagen müssen die Sachsen in sieben Partien auflaufen. Außerdem ist der Druck groß bei der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski, Dynamo steht auf dem letzten Tabellenplatz und musste sich am Sonntag gegen Stuttgart geschlagen geben. Dresden steht somit auf Rang 18 mit 24 Punkten und obwohl sie drei Spiele weniger haben als die meisten Teams in der , dürfen sie sich keine Fehler mehr erlauben. Auf den Relegationsplatz fehlen Dynamo sechs Punkte.

Auch Hannover darf sich nicht mehr viele Schwächen leisten in der verbleibenden Saison. 36 Punkte und Rang elf sind noch nicht der sichere Klassenerhalt. Außerdem musste auch Hannover eine Niederlage am letzten Spieltag verkraften, ein 1:3 gegen Sandhausen.

Mehr Teams

Für beide Teams ist das anstehende Duell enorm wichtig, um Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Wo und wie Ihr vs. Dynamo Dresden sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei Goal. Weiter unten findet Ihr außerdem die Aufstellungen der Mannschaften.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM:

Spiel: Hannover 96 vs. Dynamo Dresden

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden Wettbewerb: , Nachholspiel

, Nachholspiel Datum: 03. Juni 2020

03. Juni 2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: HDI Arena (Hannover)

„What colour we are should never change the way we are treated.“



Dieses Bild und diese Worte drücken so viel aus. Danke, @superguidetti!#BlackLivesMatter#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/AnsnTMBYox — Hannover 96 (@Hannover96) June 2, 2020

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live im TV sehen: Wird das Spiel im TV übertragen?

Das Spiel heute ist ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Sky besitzt alle Rechte zur Übertragung der 2. Bundesliga. Das Spiel ist daher auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen. Nur hier läuft das Spiel in voller Länge und ohne Unterbrechung. Sky beginnt mit der Übertragung um 18.20 Uhr, bevor dann um 18.30 Uhr das Spiel angepfiffen wird.

Da es sich um das einzige Spiel am Mittwoch handelt, wird es keine Konferenzschaltung geben.

Voraussetzung, um das Spiel zu sehen, ist ein Sky-Abonnement. Mehr Informationen zu den Angeboten erhaltet Ihr auf der Webseite des Pay-TV-Anbieters.

Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Beginn der Übertragung: 18.20 Uhr

18.20 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM sehen

Neben dem normalen TV-Programm von Sky bietet Euch der Sender aus München auch noch verschiedene Möglichkeiten das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Dadurch könnt Ihr das Spiel über das Internet streamen und das auch von unterwegs. Sky bietet dafür Sky Go und das Sky Ticket an. Mit Onefootball mischt ein weiterer Anbieter mit, der allerdings mit Sky kooperiert.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live sehen: Das Spiel mit Sky Go verfolgen

Sky Go ist der Streamingdienst von Sky für alle Bestandskunden. Dadurch könnt Ihr das Spiel live in der Sky Go App sehen, ohne zusätzliche kosten. Voraussetzung ist ein bestehendes Sky-Abonnement, mit dem Ihr berechtigt seid, das Spiel zu sehen. Außerdem benötigt Ihr ein passendes Streaminggerät. Die Sky Go App läuft auf allen gängigen Smartphones und Tablets.

Mehr Informationen zur Sky Go App bekommt Ihr hier.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live sehen: Das Spiel mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go bietet Sky auch noch einen Stream über Sky Ticket an. Das ist die Option für alle, die nicht langfristig an den Pay-TV-Anbieter gebunden sein möchten. Das Sky Ticket gilt immer für einen Monat und kann nach diesem Zeitraum wieder gekündigt werden.

Auch mit dem Sky Ticket seht Ihr das Spiel in voller Länge und unterbrechungsfrei. Sky Ticket läuft ebenfalls auf Eurem Smartphone, Tablet oder auch zu Hause auf Eurem Smart-TV oder der Spielekonsole.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live sehen: In der Onefootball App live dabei sein

Onefootball ist der Dienst für alle Gelegenheitsnutzer. In der App ist es möglich Einzelspiele zu erwerben. Für 3,99 Euro könnt Ihr ein Spiel kaufen und live sehen. Dank einer Kooperation mit Sky seht Ihr den LIVE-STREAM des Pay-TV-Senders in voller Länge.

Mehr Infos zur 2. Bundesliga auf Onefootball gibt es hier.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live sehen: Nichts verpassen mit dem LIVE-TICKER

Egal ob Ihr das Spiel nicht live sehen möchtet oder könnt, mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr trotzdem nichts. Das kostenlose Angebot hält Euch nicht nur auf dem aktuellen Stand der Dinge in der Partie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden, sondern liefert auch noch interessante Zusatzinfos zur Begegnung der beiden Mannschaften.

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live sehen: Die Highlights auf DAZN

Obwohl DAZN der Primus in Sachen Sportstreaming ist, zeigt der Streaminganbieter die Begegnung heute nicht live. Trotzdem gehen Abonnenten des Dienstes nicht leer aus. Alle, die das Spiel nicht live sehen können, finden auf DAZN bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights zur Partie auf der Plattform.

Und falls Ihr noch kein Abonnement besitzt, dann könnt Ihr für einen vollen Monat das Angebot von DAZN kostenlos nutzen. Der Probemonat macht’s möglich! Dadurch erhaltet Ihr Zugriff auf das volle Programm, wie Fußball, Boxen, Darts, Tennis, NFL, NBA und vieles mehr.

Hier geht es zu Euren 30 kostenlosen Tagen DAZN - Auf zum Probemonat!

Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute live sehen: Die Aufstellungen der Teams

Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr hier sehen welche Spieler Hannover 96 und Dynamo Dresden auf das Feld schicken werden.