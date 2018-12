Nach Pleite gegen Bayern: Hannovers Trainer Andre Breitenreiter droht mit Straftraining an Weihnachten und Silvester

Die Hannoveraner waren nach der Heimpleite gegen den FC Bayern auf den letzten Platz abgerutscht. Nun will 96-Coach Andre Breitenreiter durchgreifen.

Ackern auf dem Rasen statt Erholung unter dem Tannenbaum: Den Spielern von Hannover 96 droht nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz offenbar Straftraining über Weihnachten und Silvester.

Trainer Andre Breitenreiter (45) will nach übereinstimmenden Medienberichten die freien Tage in der Winterpause streichen, wenn die Niedersachsen in den zwei ausstehenden Spielen der Bundesliga-Vorrunde weniger als drei Punkte holen. Demnach gibt es erst bei vier oder mehr Zählern den geplanten Urlaub bis zum 2. Januar.

Hannover-Manager Horst Heldt: "Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren"

Hannover spielt am Mittwoch beim SC Freiburg und empfängt zwei Tage vor Heiligabend noch Fortuna Düsseldorf in der HDI Arena.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am Wochenende hatten die Roten 0:4 gegen Bayern München verloren - Hannover gelang nur ein Sieg aus den letzten acht Bundesliga-Partien. "Wir sind jetzt Tabellenletzter und müssen sehen, dass wir den Anschluss nicht verlieren", sagte 96-Manager Horst Heldt.