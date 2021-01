Handball WM live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Brasilien heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Hauptrunde

Die WM-Hauptrunde ist in vollem Gange: Heute Abend treffen die deutschen Handballer auf Brasilien. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt in der Hauptrunde der WM 2021 am heutigen Samstagabend gegen . In Gruppe 1 steht aktuell nur auf Platz vier und braucht daher Schützenhilfe, um noch ins Viertelfinale zu kommen. Anpfiff ist heute um 20.30 Uhr.

Am Donnerstag hatte es das Team von Alfred Gislason selber in der Hand: Gegen spielten die Mannen um Keeper Johannes Bitter und Kapitän Uwe Gensheimer in Halbzeit zwei gut mit, man lag zwischenzeitlich sogar in Führung.

Dann aber ging dem DHB-Team die Puste aus und neun Minuten ohne Tor brachten den Europameister von 2017 auf die Verliererstraße. Gegen Brasilien will man heute Abend in jedem Fall einen Sieg holen und dann auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Mehr Teams

Handball heute Abend bei der WM zwischen Deutschland und Brasilien. Wir liefern alle Infos zum Hauptrundenspiel und verraten, wer die vollen 60 Minuten heute live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Handball WM heute live: Das Spiel Deutschland vs. Brasilien auf einen Blick

Begegnung Deutschland - Brasilien Wettbewerb Handball WM - Hauptrunde, Gruppe 1 (2. Spieltag) Datum Samstag, 23. Januar 2021 | 20.30 Uhr Ort Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Kairo (Ägypten)

Handball WM live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Brasilien heute live im TV?

Die Weltmeisterschaft der Handballer in Ägypten wird im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Kanäle zeigen Deutschland vs. Brasilien heute live im TV - das ZDF ist heute zuständig.

Um 20.30 Uhr wird das Spiel von den Unparteiischen angepfiffen, bereits eine Viertelstunde vorher beginnen die Vorberichte. Die Handball WM kommt immer dann live im Free-TV, wenn deutsche Spiele anstehen - das gilt zumindest für die Übertragung im ZDF und der ARD.

Handball WM live: ZDF zeigt / überträgt Deutschland vs. Brasilien heute live im TV

Hier erfahrt Ihr nun aber alle Details rund um die Handball WM und Deutschland vs. Brasilien heute live im TV beim ZDF. Übrigens: In der Halbzeitpause des Spiels wird - wie schon am Donnerstag - das Heute Journal ausgestrahlt.

Sender: ZDF

ZDF Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Kommentator: Christoph Hamm

Christoph Hamm Moderator: Yorck Polus

Yorck Polus Experten: Sören Christophersen und Markus Baur

Sören Christophersen und Markus Baur Informationsseite : Hier entlang

Zudem zeigt Eurosport die Handball WM auch live im Free-TV, allerdings nicht das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien.

Handball WM live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Brasilien heute im LIVE-STREAM?

Ihr habt heute Abend keine Chance, die vollen 60 Minuten der Handballpartie zwischen Deutschland und Brasilien heute live im TV zu sehen? Keine Sorge, denn die Handball WM kommt heute auch im LIVE-STREAM.

Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung von Deutschland vs. Brasilien im LIVE-STREAM.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland vs. Brasilien heute im LIVE-STREAM

Das ZDF hat einen LIVE-STREAM parat, in welchem die Handball WM heute live übertragen wird. Das sind gute Nachrichten für alle, die heute eine kostenlose Übertragung im Internet suchen.

Ihr könnt das TV-Bild ganz einfach und simpel auf Euer mobiles Endgerät ziehen und mit dem LIVE-STREAM dabei sein, wenn Deutschland vs. Brasilien bei der Handball WM anläuft. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, um 20.30 Uhr ist Anwurf.

Handball WM heute live: Sportdeutschland TV zeigt / überträgt Deutschland vs. Brasilien heute im LIVE-STREAM

Es gibt noch eine zweite Option, wie Ihr das Hauptrundenspiel der WM 2021 von Deutschland gegen Brasilien anschauen könnt: Sportdeutschland TV ist ein Internetanbieter, der die gesamte Handball WM live im Stream zeigt / überträgt.

Alle 108 Spiele seht Ihr dort für nur einmalig 10 Euro oder aber Ihr schaut Euch nur ein Einzelspiel an. Das geht und ihr könnt das selber entscheiden: Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM heute.

Bild: Getty Images

Handball WM heute live: Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Brasilien heute im LIVE-STREAM?

DAZN ist Eure Anlaufstelle für den internationalen Spitzensport aller Art! Doch zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Brasilien heute im LIVE-STREAM? Nein, leider nicht. DAZN hält lediglich die Rechte an der Übertragung von Spielen ohne deutsche Beteiligung.

Im LIVE-STREAM zu sehen sind dort beispielsweise Fußball, Basketball, American Football, Darts, Tennis, Eishockey, Snooker und viele weitere Sportarten. Hier seht Ihr das gesamte DAZN-Programm!

Handball WM live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Brasilien heute im TV und LIVE-STREAM?

Deutschland vs. Brasilien heute live ... ... im TV im ZDF ... im LIVE-STREAM ZDF-Mediathek , Sportdeutschland TV

Handball WM heute live: Der Nachbericht zu Deutschland vs. Spanien - DHB-Team trauert verpasster Chance nach

Der Frust bei den deutschen Handballern saß tief. "Das tut einfach immens weh", sagte DHB-Kapitän Uwe Gensheimer nach dem bitteren 28:32 (13:16) im Schicksalsspiel gegen Europameister Spanien. Und auch Bundestrainer Alfred Gislason hatte noch lange nach dem Spiel mit der vermeidbaren Niederlage zu kämpfen. "Ich ärgere mich schwarz, weil wir uns selbst um diese Chance bringen", so der Isländer.

Bob Hanning versuchte die Spieler und den Trainer unterdessen aufzumuntern und spendete Trost. "Die Mannschaft wird aufgerichtet und nicht hingerichtet", sagte der DHB-Vizepräsident. Doch auch ihm war klar: Den anvisierten Einzug in das Viertelfinale kann das deutsche Team nun nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

25:22 hatte das deutsche Team beim Hauptrunden-Auftakt gegen die ausgebufften Spanier geführt, doch am Ende fehlte auch die Cleverness. "Wir laufen in ein paar Fallen rein, die sie uns bauen", so Gislason: "Das kommt mit der Erfahrung, aber das ist bitter, das zu sehen." Dennoch sei er "unglaublich stolz" auf seine Mannschaft.

Um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben, muss Deutschland die verbleibenden Partien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Brasilien sowie am Montag (20.30 Uhr/ARD) gegen gewinnen und ist gleichzeitig auf zwei Niederlagen von Ungarn (6:0 Punkte) oder Spanien (5:1) angewiesen. Denn nur die beiden Erstplatzierten der Hauptrundengruppe I qualifizieren sich für das Viertelfinale.

"Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt", sagte Gislason, der in Ägypten sein erstes Turnier als DHB-Coach erlebt, "realistisch gesehen, müssen wir aber schon sehr viel Glück haben". Das Ziel könne jetzt nur sein, "gute Leistungen zu zeigen und gleichzeitig die Punkte einzufahren". Dann müsse man sehen, wozu das reicht. Gensheimer meinte: "Wir sind uns das schuldig, die letzten beiden Spiele für uns zu entscheiden, da auch die Motivation zu finden."

Auch Hanning will nach den Pleiten gegen Ungarn (28:29) und Spanien das Punktekonto mit zwei Siegen noch ins Positive drehen - und hofft insgeheim auf mehr. "Wir müssen unser Spiel gegen Brasilien machen und dann kann es auch noch zu einem Showdown kommen", so der 52-Jährige: "Wichtig ist, dass wir die beiden Spiele gewinnen, dass wir wieder über unsere Tugenden kommen und endlich auch mal eine Konstanz in unser Spiel reinbekommen. Das wird notwendig sein für die Aufgaben, die dann kommen werden." (SID)

Handball WM heute live: Deutschland vs. Brasilien - Tabelle von Gruppe 1

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1 Ungarn 3 102:69 6 2 Spanien 3 88:83 5 3 Polen 3 89:66 4 4 Deutschland 3 99:75 2 5 Brasilien 3 75:91 1 6 3 48:117 0

Handball WM heute live: Die besten Torschützen vor Deutschland vs. Brasilien