Handball live: Deutschland vs. Brasilien jetzt im TV und LIVE-STREAM - die letzte Vorrundenpartie bei Olympia

Das DHB-Team bestreitet bei Olympia das letzte Gruppenspiel gegen die brasilianische Auswahl. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Die deutsche Handballnationalmannschaft kämpft gemeinsam mit Brasilien noch um den letzten verbliebenen Platz in Gruppe A für das Viertelfinale bei Olympia. In seinem letzten Gruppenspiel trifft Deutschland am Sonntag, den 01. August, auf Brasilien. Das Spiel beginnt um 12.30 Uhr (MEZ).

Es war ein starker Fight, den das DHB-Team den Franzosen in Halbzeit zwei lieferte. Sollte die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason dieselbe Perfomance über 60 Minuten auch gegen Brasilien an den Tag legen, dürfte die Qualifikation für das Viertelfinale nicht in Gefahr sein.

Brasilien ist auf dem Papier der klare Underdog, konnte bei den aktuellen Olympischen Spielen bislang noch keine einzige Partie für sich entscheiden. Gegen unter anderem Spanien (25:32) und Frankreich (29:34) setzte es deutliche Niederlagen.

Handball live, Deutschland vs. Brasilien: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung bei den Olympischen Spielen live im TV und im LIVE-STREAM. Hier geht es zum LIVE-TICKER.

Handball live: Deutschland vs. Brasilien - das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Brasilien Wettbewerb Olympische Spiele, 5. und letzter Spieltag der Vorrunde Datum Sonntag, 01. August 2021 Beginn 12.30 Uhr deutsche Zeit Ort Yoyogi National Stadion (Tokio, Japan)

Handball live: Deutschland vs. Brasilien heute im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Olympischen Spiele

Traditionell gibt es bei den Olympischen Spielen viele Möglichkeiten, das Sportevent live zu verfolgen. Das kostenlose Angebot ist wie immer sehr gut.

Während erneut die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF für die Übertragung der Wettkämpfe live im TV verantwortlich sind, konnte sich auch ein anderer Sender Übertragungsrechte sichern. Denn in diesem Jahr ist auch der Sender Eurosport mit dabei, der viele Wettkämpfe live im Free-TV überträgt.

Handball live: Deutschland vs. Brasilien heute und jetzt im TV und LIVE-STREAM

Die Begegnung zwischen Deutschland und Brasilien wird live im ZDF zu verfolgen sein. Allerdings: Je nach Lage wird auch zwischen den Wettkämpfen immer wieder spontan hin und her geschaltet. Die erste Halbzeit wird fast in voller Länge gezeigt, anschließend mischen auch die Sportarten Fechten und Badminton mit.

Handball live: Deutschland vs. Brasilien heute live im Free-TV

Bei der Übertagung der Olympischen Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechseln sich die ARD und das ZDF ab. Am Sonntag, den 01. August, wird das ZDF die Wettkämpfe der Olympischen Spiele übertragen.

Wie erwähnt ist es noch fraglich, ob das ZDF die Partie zwischen dem DHB-Team und Brasilien auch in voller Länge übertragen wird. Denn je nach dem, wie es beim Fechten und Badminton läuft, könnte in einer Art Konferenz zwischen den Sportarten hin- und hergeschaltet werden.

Zusätzlich zu dem Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender könnt Ihr auch das der Discovery-Gruppe nutzen. Dazu gehört der Sender Eurosport. Auf dem frei empfangbaren kostenlosen Sender Eurosport1 werden allerdings nicht alle Wettkämpfe übertragen. Ausgewählte Wettkämpfe werden nur auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport2 oder im LIVE-STREAM im Eurosport-Player übertragen.

Handball live: Deutschland vs. Brasilien heute im LIVE-STREAM sehen

Wie üblich bietet das ZDF auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Dieser beginnt ebenfalls parallel zur TV-Übertragung um 12.30 Uhr. Der LIVE-STREAM ist das genaue Abbild der TV-Übertragung und in Bild und Ton identisch.

Aber auch Eurosport bietet Euch einen LIVE-STREAM an. Im Eurosport Player, auf Joyn und Joyn+ könnt Ihr die Wettkämpfe live verfolgen. Die Angebote im Eurosport Player und auf Joyn+ sind allerdings nicht kostenlos, sondern erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Angebot von Eurosport könnt Ihr auch über DAZN nutzen. Die Streamingplattform ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen und konnte sich somit die Sender Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft ins Programm holen. Für ein DAZN-Abo wären entweder 14,99 Euro oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo (umgerechnet 12,50 Euro im Monat) fällig.

Handball live: Die Vorrundenspiele von Deutschland bei den Olympischen Spielen im Überblick

Datum Uhrzeit Spiel 24. Juli 09.15 Uhr Deutschland vs. Spanien (27:28) 26. Juli 4 Uhr Argentinien vs. Deutschland (25:33) 28. Juli 14.30 Uhr Frankreich vs. Deutschland (30:29) 30. Juli 14.30 Uhr Deutschland vs. Norwegen (28:23) 1. August 12.30 Uhr Deutschland vs. Brasilien

Handball live: Deutschland vs. Brasilien - der Vorbericht zum letzten Gruppenspiel

Nicht rechnen - siegen! Die deutschen Handballer haben ihr letztes Gruppenspiel gegen Brasilien zum Achtelfinale deklariert.

Tokio (SID) Mit Rechenspielen mochte sich Alfred Gislason nicht aufhalten, für den Bundestrainer ist die Sache vor dem Gruppen-Finale seiner Handballer gegen Brasilien ganz einfach. "Das ist für uns schon ein Knock-Out-Spiel", sagte Gislason. Seine Devise für das Duell um das Viertelfinale am Sonntag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport): Nicht rechnen - siegen!

"Wir müssen höllisch aufpassen und zusehen, dass wir das Spiel gewinnen und den dritten Platz in der Gruppe holen", so der Isländer am Samstag. Und auch Kreisläufer Johannes Golla deklarierte das Spiel gegen den südamerikanischen Außenseiter zu "einer Art Achtelfinale. Ohne Rechnen zu wollen, müssen wir einfach dieses Spiel gewinnen, um sicher weiter zu kommen. Wir haben es selbst in der Hand."

Die Ausgangsposition ist klar. Trotz des überzeugenden 28:23 gegen den EM-Dritten Norwegen benötigt das deutsche Team noch einen Punkt, um aus eigener Kraft das Viertelfinale zu erreichen. Denn sollte Norwegen am Sonntag gegen Frankreich mindestens einen Punkt holen und die DHB-Auswahl verlieren, wäre Deutschland ausgeschieden. "Von daher ist das ein Ausscheidungsspiel", sagte Gislason.

Man dürfe den Gegner "auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen". Brasilien belegt mit 2:6 Punkten momentan den fünften Platz in der Vorrundengruppe A, Norwegen hat als Vierter wie die deutsche Mannschaft 4:4 Zähler auf dem Konto. Weitere Motivationsspritze für die Gislason-Truppe:

Gewinnt die deutsche Mannschaft am Sonntag, würde sie in der K.o.-Runde dem Erstplatzierten der parallel spielenden Gruppe B - voraussichtlich Rio-Olympiasieger und Weltmeister Dänemark - aus dem Weg gehen. "Das ist unser Ziel", sagte Gislason. Schlüssel zum Sieg soll wieder die Defensive werden.

Gegen die Norweger um Kiels Topstar Sander Sagosen lieferte der deutsche Innenblock eine Weltklasse-Leistung ab, zudem zeigten die Torhüter Andreas Wolff und Johannes Bitter Medaillenform. Nach den knappen Niederlagen gegen Spanien (27:28) und Frankreich (29:30) dürfte der ersehnte erste Sieg gegen einen "Großen" seit der Heim-WM 2019 für einen Energieschub sorgen.

"Das ist natürlich eine Brustvergrößerung für jeden", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Samstag: "Dadurch wachsen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das ist einfach wichtig." Das sieht auch Gislason so. Nun sei es gegen Brasilien "extrem wichtig, genauso weiter zu spielen und nicht einen Gang zurückzuschalten". Auf französische Schützenhilfe oder irgendwelche Rechenspiele will sich Gislason nämlich nicht verlassen.