Das DHB-Team hat sich für das Viertelfinale qualifiziert und trifft dort auf Ägypten. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Mit dem 29:25-Sieg über Brasilien hat sich die deutsche Handballnationalmannschaft bei Olympia für das Viertelfinale qualifizieren können. Dort trifft das DHB-Team nun auf Ägypten. Heute, am 3. August, spielt Deutschland bei den Olympischen Spielen gegen Ägypten um den Einzug ins Halbfinale des Handballturniers. Um 13.45 Uhr deutscher Zeit duellieren sich die beiden Mannschaften im Yoyogi National Stadium.

Durch den Sieg gegen Brasilien schob sich das DHB-Team in Gruppe A sogar auf den dritten Platz vor, geht damit im Viertelfinale den starken Dänen aus dem Weg. Gegen Ägypten wird sich die Mannschaft von Trainer Gislason Chancen ausrechnen. "Wir sitzen jetzt am Tisch, an dem der Kuchen verteilt wird. Und wir haben Hunger", sagte etwa DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID.

Allerdings ist Ägypten nicht zu unterschätzen, das Team ist unter anderem Afrikameister. Dennoch braucht sich das DHB-Team nicht zu verstecken und wird durch die guten Ergebnisse aus den letzten Spielen Mut geschöpft haben.

Handball live: Deutschland vs. Ägypten - das Spiel im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Ägypten Wettbewerb Olympische Spiele, Viertelfinale Datum Dienstag, 3. August 2021 Beginn 13.45 Uhr (deutsche Zeit) Ort Yoyogi National Stadium (Tokio, Japan)

Handball live: Deutschland vs. Ägypten heute im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Olympischen Spiele

Bei den Olympischen Spielen gibt es gewohntermaßen genug Möglichkeiten, das Sportevent live zu verfolgen. Denn das kostenlose, frei empfangbare Angebot ist immer gut abgedeckt.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind erneut für die Übertragung der Wettkämpfe im Free-TV verantwortlich. Außerdem konnte sich auch Discovery die Übertragungsrechte sichern. In diesem Jahr ist auch Eurosport (Teil der Discovery-Group) mit dabei, das viele Wettkämpfe live im Free-TV und Pay-TV überträgt.

Die Begegnung zwischen Deutschland und Ägypten könnt Ihr live im ZDF verfolgen. Allerdings solltet Ihr beachten, dass es eventuell nicht möglich ist, über das ZDF das Spiel in voller Länge zu schauen. Denn je nach Lage wird zwischen den zeitgleich stattfindenden Wettkämpfen immer wieder spontan hin und her geschaltet.

Handball live: Deutschland vs. Ägypten heute live im Free-TV

Bei der Übertragung der Olympischen Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechseln sich die ARD und das ZDF traditionell ab. Am Dienstag, den 3. August, ist das ZDF für die Übertragung der Wettkämpfe verantwortlich.

Zusätzlich zum Angebot des ZDF wird das Spiel auch von Eurosport übertragen. Auf dem frei empfangbaren kostenlosen Sender Eurosport1 gibt es allerdings nicht alle Wettkämpfe zu sehen. Spezielle Wettkämpfe und Spiele werden nur auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport2 oder im LIVE-STREAM im Eurosport-Player übertragen.

Auch bei Eurosport1 wird es mit der "Medal Zone" eine Konferenz der einzelnen Wettkämpfe geben.

Handball live: Deutschland vs. Ägypten heute im LIVE-STREAM sehen

Wie immer bietet das ZDF auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Der LIVE-STREAM ist identisch mit der TV-Übertragung.

Allerdings bietet Euch auch Eurosport einen LIVE-STREAM an. Im Eurosport Player, auf Joyn und Joyn+ sind alle Wettkämpfe live zu verfolgen. Die Angebote im Eurosport Player und auf Joyn+ sind jedoch nicht kostenlos, Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Darüber hinaus könnt Ihr das Angebot von Eurosport auch über die Streamingplattform DAZN nutzen. DAZN ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen und konnte somit die Sender Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft ins Programm holen. Ein DAZN-Abo würde Euch monatlich 14,99 Euro oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo (umgerechnet 12,50 Euro im Monat) kosten.

Handball live: Die Vorrundenspiele von Deutschland bei den Olympischen Spielen im Überblick

Datum Uhrzeit Spiel 24. Juli 09.15 Uhr Deutschland vs. Spanien (27:28) 26. Juli 04.00 Uhr Argentinien vs. Deutschland (25:33) 28. Juli 14.30 Uhr Frankreich vs. Deutschland (30:29) 30. Juli 14.30 Uhr Deutschland vs. Norwegen (28:23) 1. August 12.30 Uhr Deutschland vs. Brasilien (29:25)

Handball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Ägypten - der Vorbericht zum Olympia-Viertelfinale

Die deutschen Handballer starten voller Tatendrang in die K.o.-Runde. "Wir sitzen jetzt am Tisch, an dem der Kuchen verteilt wird. Und wir haben Hunger", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID vor dem Viertelfinale gegen Afrikameister Ägypten am Dienstag (13.45 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport): "Im Viertelfinale gibt es das Stück Torte, danach wartet noch die Sahne und dann die Kirsche. Ich glaube fest an diese Mannschaft."

Hanning hält nach den in der Vorrunde gezeigten Leistungen in Tokio den ganz großen Wurf für möglich. "Die Mannschaft wird sich in der K.o.-Phase noch steigern, davon bin ich überzeugt", sagte er: "Aber das muss sie auch, wenn wir uns unseren großen Traum erfüllen wollen."

Hanning hat eine Vorrunde "mit Licht uns Schatten" gesehen. "Aber vor allem die beiden Torhüter, die sich bislang perfekt ergänzen, und unsere Abwehr mit dem bärenstarken Hendrik Pekeler als Dirigent stimmen mich zuversichtlich", sagte der 53-Jährige. Im Angriff mache Steffen Weinhold einen "überragenden Job, aber auch Paul Drux, Philipp Weber und gegen Brasilien Juri Knorr haben ihre Sache richtig gut gemacht".

Auch DHB-Sportvorstand Axel Kromer zog eine positive Zwischenbilanz. "Wir sind voll in der Spur", sagte er, warnte aber auch vor dem nächsten Gegner. Ägypten, gegen das Deutschland seine Olympia-Generalprobe vor drei Wochen mit 29:27 gewonnen hatte, sei eine "Riesenaufgabe. Die schlägt man nicht im Vorbeigehen, das ist eine sehr starke Mannschaft, vor der wir großen Respekt haben", sagte Kromer.

Für das Viertelfinale rückt laut Kromer "sehr wahrscheinlich" wieder Marcel Schiller in den Kader. Für den Linksaußen, der zum Vorrundenabschluss gegen Brasilien (29:25) ausgesetzt hatte, dürfte der mit einer P-Akkreditierung ausgestattete Jannik Kohlbacher wieder den Platz des Ersatzmannes einnehmen. (SID)

